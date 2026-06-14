Zack Snyder übernimmt Regie bei Remake von "Die Klapperschlange"

Die Neuverfilmung des Kultfilms "Die Klapperschlange" (1981) wird unter der Regie von Zack Snyder realisiert. Der Hollywood Reporter bestätigt exklusiv die Verpflichtung des Regisseurs, der für seinen visuellen Stil bekannt ist. Das Remake des dystopischen Actionklassikers, in dem Kurt Russell einst als Snake Plissken den US-Präsidenten aus dem in ein Gefängnis verwandelten Manhattan rettete, wird mit gemischten Reaktionen erwartet.

Die Neuverfilmung des Kultfilms " Die Klapperschlange " aus dem Jahr 1981, im Original "Escape from New York" genannt, erhält konkrete Gestalt. Wie der Hollywood Reporter exklusiv meldet, wird Regisseur Zack Snyder , bekannt durch Produktionen wie "Man of Steel", die kreative Leitung des Remake s übernehmen.

Die ursprüngliche Handlung des dystopischen Actionfilms folgt dem ex-Soldaten Snake Plissken, dargestellt von Kurt Russell, der den US-Präsidenten aus dem zu einem riesigen Hochsicherheitsgefängnis umfunktionierten Manhattan befreien muss. In dieser düsteren Zukunftsvision herrschen in dem von Mauern umgebenen Stadtbezirk Gewalt, Anarchie und völlige Gesetzlosigkeit. Snyder, der sich in der Vergangenheit durch einen markanten visuellen Stil und monumentale Inszenierungen einen Namen machte, sieht sich nach den eher enttäuschenden Kritiken zu seinen jüngsten Werken wie "Justice League" einer gespaltenen öffentlichen Meinung gegenüber.

Während Befürworter seine früheren Erfolge und seine ästhetische Handschrift hervorheben, befürchten Kritiker, dass sich die Schwächen seiner letzten Produktionen im Remake wiederholen könnten. Das Projekt sei daher sowohl mit Vorfreude als auch mit erheblicher Skepsis verbunden. Bevor Snyder jedoch mit der Produktion des Remakes beginnen kann, stehen weitere Verpflichtungen an. Derzeit arbeitet er an dem Film "The Last Photograph", für den noch kein Veröffentlichungstermin feststeht.

Daher ist nicht damit zu rechnen, dass die Kameras für "Die Klapperschlange" in naher Zukunft rollen werden. Die长时间 verzögerte und nun von Snyder vorangetriebene Neuverfilmung eines Klassikers bleibt dennoch in den Schlagzeilen, da das Original bis heute einen hervorragenden Ruf genießt und bereits häufiger als Vorlage für ein Remake im Gespräch war.

Die Entscheidung für Snyder unterstreicht den Anspruch, die düstere Atmosphäre und die prägnante Hauptfigur in ein modernes Kinoformat zu übertragen, wobei die genaue Ausrichtung und Treue zum Original noch offen ist





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