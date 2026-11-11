Das Restaurant Zagros eröffnet am Sonntag eine neue Filiale in der Schönhauser Allee. Kunden erhalten Döner für einen Cent, während die Expansion auf Kurfürstendamm verzögert.

Die Döner kette Zagros plant für den kommenden Sonntag die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in der Schönhauser Allee im Berlin er Bezirk Prenzlauer Berg. Als Lockangebot für die Kunden kündigt das Unternehmen an, Chicken-Gemüse- Döner sowie Falafel- Döner zu einem symbolischen Preis von einem Cent anzubieten. Der Verkauf startet offiziell um zwölf Uhr mittags, wie die Betreiber auf ihrer Instagram-Seite bekannt gaben.

Zugangsbedingungen und Wartezeiten

Für die Cent-Aktion gelten strikte Regeln, die von den Verantwortlichen kommuniziert wurden. Sämtliche Dürüm-Produkte und Beilagen sind von dem Sonderangebot ausgeschlossen und werden an diesem Tag nicht verkauft. Jeder Gast darf zudem nur einen einzigen Döner bestellen, um die Verfügbarkeit für viele Besucher zu sichern. Aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage müssen die Kunden mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Also read In der Schönhauser Allee bildet sich am Sonntag ab 12 Uhr eine lange Schlange

Bereits Ende 2024 gab es bei der bestehenden Filiale in der Skalitzer Straße eine ähnliche Aktion. Damals bildete sich eine Schlange mit einer Länge von rund hundert Metern, die sich bis zum Lausitzer Platz erstreckte. Diese historischen Erfahrungen deuten darauf hin, dass auch am Sonntag lange Warteschlangen vor der neuen Location in Prenzlauer Berg zu erwarten sind.

Verzögerung des Kurfürstendamms-Projekts

Neben der Premiere in Prenzlauer Berg war ursprünglich eine weitere Eröffnung am Kurfürstendamm geplant. Dieser Termin sollte eigentlich bereits Anfang Dezember stattfinden, verzögert sich jedoch nun bis Januar oder Februar 2027. Laut Aussage der Betreiber hat die Filiale in der Schönhauser Allee nun Priorität erhalten, da sich die Möglichkeit zur Eröffnung dort erst Anfang Oktober ergeben habe.

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Moghaddam Hosseini, einer der Geschäftsführer, erklärte in einem Video auf Instagram, dass alles nach der plötzlichen Gelegenheit sehr schnell ablief. Die Familie führt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater Hossein und seiner Mutter Ashti Rashidzadeh. Die schnelle Entscheidung für Prenzlauer Berg zeigt die dynamische Expansionsstrategie des Unternehmens in der deutschen Hauptstadt.

Hintergrund der Familie Hosseini

Die Geschichte hinter dem Erfolg ist geprägt von Flucht und Neuanfang. Laut Angaben der Zeitung Berliner Morgenpost floh die Familie Hosseini im Jahr 2018 aus dem Iran. Dort waren sie als Kurden systematischer Unterdrückung ausgesetzt. Der Weg vom Flüchtling zum erfolgreichen Unternehmer ist damit ein zentrales Element der Marke Zagros.

Der wirtschaftliche Erfolg macht sich auch in der Personalstruktur bemerkbar. Allein in ihrer Kreuzberger Filiale beschäftigt die Familie inzwischen 38 Festangestellte. Dies unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens für den lokalen Arbeitsmarkt und die Integration in die Berliner Gesellschaft. Die Expansion in weitere Bezirke wird voraussichtlich weitere Arbeitsplätze schaffen.