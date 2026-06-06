Zah1de: Von TikTok-Star zum Queen of Pop - So hat sich ihr Weg entwickelt

Zah1de, die erfolgreichste Social-Media-Star Deutschlands, hat ihren Weg von TikTok-Star zum Queen of Pop erfolgreich zurückgelegt. Sie spricht über ihre Karriere, ihre Familie und ihre Umgangsweise mit der Berühmtheit.

Heute am 6. Juni wird Zah1de 16 Jahre alt. Viele Jugendliche in ihrem Alter wissen noch nicht genau, wohin ihr Weg einmal führen soll. Zah1de dagegen schon.

Die Berlinerin zählt längst zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars Deutschlands und verriet BILD bereits ihr nächstes großes Ziel: Eines Tages will sie die „Queen of Pop“ werden. Doch wie wurde aus einem Mädchen aus Berlin der Shootingstar ihrer Generation? Und warum ist ihr der Erfolg bis heute nicht zu Kopf gestiegen? Musik dazu.

Heute folgen ihr über ihre Kanäle hinweg knapp zehn Millionen Menschen. Dass aus den ersten Videos einmal eine solche Reichweite entstehen würde, überrascht die Berlinerin bis heute selbst. Im Gespräch mit BILD sagt sie: „Wie schnell alles gehen kann und was eine Entscheidung alles beeinflussen kann, vor allem wie viele Menschen mich dabei unterstützen und begleiten.

“Wann ihr klar wurde, dass ihre Karriere längst größer geworden war als ein Social-Media-Hype? Für Zah1de gab es einen entscheidenden Moment: „Als Leute auch außerhalb von TikTok meine Musik gehört haben. Und ich merke es vor allem bei Auftritten, wie viele Menschen wirklich meine Musik feiern und hören.

“ Doch wer die Berlinerin trifft, erlebt keine abgehobene Berühmtheit. Trotz Millionenpublikum wirkt Zah1de erstaunlich bodenständig. Der wichtigste Grund dafür sind ihre Eltern, ihre Geschwister und ihr Manager Serdar. Während ihre Karriere immer größer wurde, blieben sie konstant an ihrer Seite.

Ihre Eltern betreiben einen Bioladen im Berliner Szenebezirk Kreuzberg und begleiten ihre Tochter bis heute eng. Auch ihre große Schwester Yarem (26) ist regelmäßig bei Terminen dabei. Dazu kommt einKürzlich sprach Serdar über die gemeinsamen Wurzeln: „Ich selber bin im sozialen Brennpunkt groß geworden, genauso wie auch Zah1de. Wir kommen aus einer Gegend und haben es nicht immer leicht gehabt.

“ Für Zah1de selbst erklärt genau dieses Umfeld, warum sie sich nicht verändert hat: „Ich bin immer noch dieselbe, die ich vor zwei Jahren war, habe immer noch meine engen Freunde, meine Tanzcrew Lunatix und eine wundervolle Familie an meiner Seite, die mich unterstützt und ermutigt. “ Aus dem Tanzlehrer wurde ein Mentor und später ihr Manager: Serdar Bogatekin (l.

) begleitet Zah1de seit ihren ersten Schritten in der TanzschuleAuf die Frage, wie sie bei so viel Aufmerksamkeit sie selbst bleibt, antwortet sie: „Einerseits weiß ich immer, egal wann, von wo ich komme, und andererseits durch meine Mitmenschen, vor allem durch meine Familie.

“Mit Millionen Fans kommen zwangsläufig auch kritische Stimmen. Viele Stars meiden deshalb ihre Kommentarspalten. Zah1de nicht: „Wenn ich Lust habe zu lachen, lese ich meine Kommentare sehr gerne, es gibt so viele Menschen, die so süße und nette Worte schreiben, und so was lese ich mit Herz, aber ich lese auch gerne Hate-Kommentare, weil ich dankbar bin, nicht so zu sein wie Menschen, die Hass und Unruhe verbreiten.

Ich bleibe immer positiv und nehme mir nichts zu Herzen, außer es ist etwas Nettes.





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