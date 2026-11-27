Die Arbeitslosenquote in NRW ist im November leicht gefallen - auf 7,7 Prozent. Die Arbeitsagentur spricht zwar von einer Herbstbelebung. Der erhoffte Schwung blieb jedoch aus.

Die Arbeitslosen quote in NRW ist im November leicht gefallen - auf 7,7 Prozent. Die Arbeitsagentur spricht zwar von einer Herbstbelebung. Der erhoffte Schwung blieb jedoch aus.

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im November im Vergleich zum Oktober um gut 5.300 auf rund 779.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 7,7 Prozent zurück, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mitteilte.

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"Diese Entwicklung ist saisontypisch. Der November ist der letzte von drei Monaten der Herbstbelebung", hieß es. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,6 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12.