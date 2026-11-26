Menschen mit Behinderung haben es in wirtschaftlich schlechten Zeiten besonders schwer auf dem Arbeitsmarkt. Eine Studie zeigt, wie viele von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Menschen mit Behinderung haben es in wirtschaftlich schlechten Zeiten besonders schwer auf dem Arbeitsmarkt. Eine Studie zeigt, wie viele von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Bonn - Die schwache Konjunktur trifft Menschen mit Behinderung in Bayern besonders stark.

Die Zahl der Arbeitslosen in dieser Gruppe ist im vergangenen Jahr im Schnitt auf gut 28.000 gestiegen, wie das jüngste Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes ergab. Das sei der höchste Stand, den das Barometer seit 2013 dokumentiert habe, hieß es von den Fachleuten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich demnach 2025 die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung im Freistaat um zehn Prozent.

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Eine Besserung ist laut der Studie im laufenden Jahr nicht in Sicht: So waren im Oktober 2026 über 30.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos – mehr als sechs Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Unternehmen setzten in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion an, erläuterten die Studienmacher. So habe die Zahl der Anträge auf Kündigung von Beschäftigten mit Behinderung um nahezu 15 Prozent auf fast 4.700 zugenommen.