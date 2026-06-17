Zahl der Geflüchteten und Vertriebenen in Deutschland übersteigt vier Millionen

Laut Statistischem Bundesamt lebten 2025 über vier Millionen Menschen in Deutschland, die aus Flucht- oder Vertreibungsgründen oder auf der Suche nach internationalem Schutz zugezogen sind. Besonders viele stammen aus der Ukraine und Syrien.

Über vier Millionen Menschen lebten im Jahr 2025 in Deutschland, die aus Gründen von Flucht, Vertreibung oder auf der Suche nach internationalem Schutz eingewandert sind.

Das geht aus ersten Ergebnissen des Mikrozensus hervor, die das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltflüchtlingstags und des Gedenktags für die Opfer von Flucht und Vertreibung veröffentlicht hat. Demnach sind allein 3,3 Millionen Menschen seit 1950 aus diesen Gründen nach Deutschland gekommen. Zusätzlich leben noch etwa 713.000 Vertriebene des Zweiten Weltkriegs, die bereits vor 1950 zugewandert sind.

Damit ist die Zahl der Menschen mit Fluchterfahrung in Deutschland in den letzten Jahren deutlich gestiegen, vor allem durch die Zuwanderung aus der Ukraine und Syrien. Die Verteilung der Zuwanderung über die Zeit zeigt interessante Muster. Rund ein Drittel der 3,3 Millionen Menschen, die seit 1950 aus Flucht- und Vertreibungsgründen kamen und heute noch in Deutschland leben, ist in den Jahren 2014 bis 2021 eingewandert. Ein weiteres Drittel kam zwischen 2022 und 2025.

Dies verdeutlicht die besondere Dynamik der jüngsten Fluchtbewegungen, insbesondere seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Frühere große Zuwanderungswellen gab es etwa zwischen 1990 und 2000, als rund 476.000 Menschen unter anderem wegen der Kriege im ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland kamen. Das Durchschnittsalter der aus diesen Gründen Zugewanderten lag 2025 bei 39 Jahren, mit einem leichten Männerüberschuss (55 % Männer, 45 % Frauen). Bei der Betrachtung der Herkunftsländer dominieren zwei Staaten deutlich.

Etwa 25 % bzw. 832.000 der 3,3 Millionen Personen wurden in der Ukraine geboren. Weitere 22 % bzw. 732.000 stammen aus Syrien. Zusammen machen diese beiden Länder bereits knapp die Hälfte aller seit 1950 aus Fluchtgründen Eingewanderten aus. Mit Abstand folgen Afghanistan (316.000), der Irak (186.000), die Türkei (146.000), Polen (120.000) und der Iran (117.000).

Regional betrachtet ist der Anteil dieser Migrantengruppe an der Gesamtbevölkerung in der Stadtstaat Bremen mit 7,3 % am höchsten, gefolgt von Hamburg (6,3 %), dem Saarland (5,7 %) und Hessen (4,8 %). Die Gruppe der Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs ist deutlich älter. Die noch lebenden 713.000 Personen waren 2025 durchschnittlich 85 Jahre alt, mit einem hohen Frauenanteil von 61 %.

Sie sind vor 1950 auf das heutige Bundesgebiet gekommen, nachdem sie ihre Heimat in den ehemaligen deutschen Gebieten im Zuge des Krieges verlassen mussten. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist vor allem in den östlichen Bundesländern relativ hoch, allen voran in Mecklenburg-Vorpommern (2,3 %), Sachsen-Anhalt (1,5 %) sowie Brandenburg und Thüringen (jeweils 1,4 %). Die Datengrundlage bildet der Mikrozensus 2025, eine repräsentative Stichprobenerhebung, bei der jährlich etwa 1 % der Bevölkerung befragt wird.

Wichtig zu beachten ist, dass alle Angaben auf Selbsteinschätzungen der Befragten basieren und nicht zwingend mit offiziellen Aufenthaltstiteln übereinstimmen müssen. Da jeweils nur der Hauptgrund für den Zuzug erfragt wird, können Abweichungen zur Statistik des Ausländerzentralregisters auftreten.

Zudem werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften wie Flüchtlingsheimen nicht erfasst, da dort die benötigten Merkmale nicht erhoben werden. Berücksichtigt man zusätzlich zum angegebenen Hauptgrund auch das Geburtsland und das Zuzugsjahr, käme man für 2025 auf eine Zahl von rund 3,8 Millionen geflüchteten Personen, die seit 1950 eingewandert sind





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