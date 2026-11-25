Die Impfskepsis in den USA wächst und damit auch die Zahl der Menschen, die sich mit dem Masernvirus anstecken und in einigen Fällen sogar daran sterben. Obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist, sind bereits mindestens dreimal so viele Tote bekannt wie im Vorjahr.

Die Impfskepsis in den USA wächst und damit auch die Zahl der Menschen, die sich mit dem Masern virus anstecken und in einigen Fällen sogar daran sterben.

Obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist, sind bereits mindestens dreimal so viele Tote bekannt wie im Vorjahr. Die Rückkehr der Masern in den USA hat zunehmend tödliche Folgen. Bis Ende November haben sich im laufenden Jahr mindestens 6039 Menschen mit Masern infiziert, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Im Vorjahr waren es 2289 gewesen, 2024 nur 285.

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Die Behörde schrieb zudem von mindestens neun Toten durch die Infektionskrankheit. 2025 starben demnach insgesamt drei Menschen in den USA an der Infektionskrankheit. Die tatsächliche Zahl könnte noch höher liegen und werde aktualisiert, sobald offizielle Überprüfungen zu weiteren Fällen abgeschlossen sind. Allein der Bundesstaat Pennsylvania hatte vor zwei Tagen neun Todesfälle durch Masern im laufenden Jahr gemeldet. Auch New York meldete Anfang November den "ersten Todesfall durch Masern in mehr als 30 Jahren".