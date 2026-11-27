Eine Kölner Mieterin kann ihren Tiefgaragenplatz wegen Baumaterialien nicht nutzen, erhält aber dennoch Mahnungen über ausstehende Zahlungen.

Seit mehr als einem Jahr kommt Mieterin Anna Harutyunyan nicht an ihren Stellplatz. Zahlen soll sie trotzdem. Parkplatz-Zoff in Köln-Chorweiler: Seit mehr als einem Jahr kommt Anna Harutyunyan nach eigenen Angaben nicht mehr an ihren Stellplatz in der Tiefgarage an der Osloer Straße.

Zahlen soll die 54-Jährige trotzdem: Erst kam ein Mahnbescheid über 532,22 Euro, jetzt folgte eine Zahlungserinnerung über 493 Euro. Wie man hier parken soll, ist in der Tat ein Rätsel! Das Foto zeigt den Tiefgaragen-Stellplatz von Anna Harutyunyan: Dort stehen Paletten mit Dämmplatten und andere Baumaterialien. Die Parkfläche ist komplett zugestellt.

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Bereits am 1. Oktober 2024 hatte die damalige Hausverwaltung der Mieterin mitgeteilt, dass wegen Sanierungsarbeiten ein Teil der Tiefgarage gesperrt werden müsse. Ihr Stellplatz liege im gesperrten Bereich. Sie solle sich bis spätestens 7.