Die Polizei hält die Drohungen nicht für ernst gemeint und rät von Räumungen ab. In Sachsen gab es vereinzelt Evakuierungen.

Die Polizei hält die Drohungen nicht für ernst gemeint und rät von Räumungen ab. In Sachsen gab es vereinzelt Evakuierungen. Zahlreiche Schulen in Thüringen haben am Montagmorgen Bombendrohungen erhalten.

Das teilte die Landespolizeidirektion Thüringen mit. Betroffen sind unter anderem Einrichtungen in Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz. Die Drohungen gingen per E-Mail ein, und sie sind nach Angaben der Polizei wortgleich. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Schreiben auch an Schulen in anderen Bundesländern verschickt.

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Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass die Drohungen ernst gemeint sind. Sie empfiehlt den Schulen, keine Räumungsmaßnahmen einzuleiten und den Unterricht normal fortzusetzen. Zum Verfasser der Schreiben liegen den Ermittlern bislang keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Am Montagmorgen erreichten auch mehrere Schulen in Sachsen das Drohschreiben. Darunter auch die Franz-Mehring-Grundschule sowie die Pablo-Neruda-Schule im Leipziger Südosten. Beide Schulen werden evakuiert, Eltern holen derzeit ihre Kinder ab, wie ein Reporter vor Ort bestätigt. Die Polizeidirektion Leipzig und das sächsische Kultusministerium bestätigen, dass darüber hinaus zahlreiche weitere Schulen die E-Mail mit einem offenen Verteiler erhalten haben.

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„Heute sind zwei Mails mit offenem Verteiler an hunderte Schulen in ganz Deutschland verschickt worden“, teilt Tilo Schumann, Sprecher im sächsischen Kultusministerium, auf Anfrage dieser Zeitung mit. Sie ähnelten Bombendrohungen aus der Vergangenheit, die damals von der Polizei als nicht seriös eingestuft wurden. Auffällig sei: Trotz offenem Verteiler wird in dem Schreiben suggeriert, dass es sich um eine konkrete Schule handelt.

Zudem wurde ein Anschlag mit konkreter Zeitangabe angekündigt, der nie stattgefunden hat, so Schumann weiter. Auch diesmal haben bereits erste Polizeidirektionen mitgeteilt, dass die Schreiben als nicht seriös zu bewerten sind. Das sächsische Landesamt für Schule und Bildung hat eine Information ins Schulportal gestellt und die Schulleitungen aufgerufen, den Vorfall ganz regulär der Polizei zu melden. Über Evakuierungen von Schulen entscheidet die Schulleitung, möglichst in Abstimmung mit der örtlichen Polizei.

„Nach unserer aktuellen Kenntnis wurde nur vereinzelt evakuiert“, so Schumann. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.