Zahlreiche Verkehrsunfälle durch Schneeglätte

Deutschland ist von Schneeglätte betroffen und es kam zu zahlreichen Verkehrsunfällen in den letzten zwei Tagen. Die Polizei meldete mehr als doppelt so viele Unfälle wie sonst.

Die letzten zwei Tage waren von ungewöhnlich vielen Verkehrsunfälle n geprägt. Die Polizei meldete 190 Vorfälle, mehr als doppelt so viele wie normalerweise. Zwölf Personen wurden verletzt, doch es kam in den meisten Fällen zu Blechschäden. Wegen der schneeglatten Straßen musste der Busverkehr im nördlichen Saalekreis vorübergehend eingestellt werden. Der komplette Schülerverkehr konnte am Morgen nicht bedient werden.

Ein Sprecher des zuständigen Verkehrsbetriebs erklärte, dass der planmäßige Betrieb jedoch im Laufe des Vormittags wieder aufgenommen werden konnte. Am Morgen waren ein Bus im nördlichen Saalekreis in einen Graben gerutscht und ein weiterer rückwärts gegen einen Baum gerollt. Der Sprecher betonte, dass es bei diesen Vorfällen keine Verletzten gab, aber die gefährlich glatten Straßen den Verkehr zunächst stoppen mussten. \Die meisten Bundesstraßen wurden bereits geräumt, auf den Nebenstrecken ist es jedoch noch immer glatt. Auf der Autobahn A4 kam am Donnerstagabend bei Glauchau (Kreis Zwickau) ein mit Metallrollen beladener Sattelzug ins Rutschen und durchbrach die Mittelleitplanke. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer in Richtung unterwegs, als er kurz vor dem Anschluss Glauchau-Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in die Leitplanke fuhr und bis auf die Gegenfahrbahn in Richtung rollte. In diesem Bereich ereigneten sich laut Angaben 25 Verkehrsunfälle, bei denen sechs Menschen leicht verletzt wurden. \Der Sattelzug verlor die Kontrolle, rutschte nach rechts von der Fahrbahn auf die Schutzplanke. Der Sattelauflieger drehte sich quer und blockierte so alle Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch die Einsatzkräfte hatten mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen. Die Fahrbahn war erst nach fast vier Stunden wieder frei. Auf der A73 bei Schleusingen (Kreis Hildburghausen) in Richtung Coburg kam am Donnerstagnachmittag auf glatter Fahrbahn ein Auto ins Schleudern und fuhr gegen die rechte Leitplanke. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Bei weiteren Unfällen blieb es bei leichten Schäden, sagte die Sprecherin der Autobahnpolizei. In verschiedenen Regionen des Landes kam es am Donnerstagnachmittag und in der Nacht zu Freitag zu vielen Verkehrsunfällen. Die Feuerwehr meldete zunächst 25 Unfälle in der Nacht zu Freitag. Zwei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ein Schneeräumfahrzeug kippte auf die Seite. Ein leicht verletzter Mensch konnte sich selbstständig befreien. Das Fahrzeug wurde anschließend wieder aufgerichtet. Mehrere Autos fuhren in das Gleisbett von Straßenbahnen, offenbar weil die Fahrer im Schnee den Straßenverlauf nicht mehr erkannten. In Spandau stieß auf einer Kreuzung ein Auto mit einem Lastwagen zusammen. Ein Mensch wurde verletzt und kam in eine Klinik. In Lankwitz stürzte bereits am Nachmittag eine 41-jährige Fahrradfahrerin wegen der Schneeglätte und verletzte sich, erklärte die Polizei.





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Verkehrsunfälle Schneeglätte Deutschland Autobahn Busverkehr Verletzte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schneeglätte sorgt für zahlreiche VerkehrsunfälleIn Deutschland hat die Schneeglätte in den vergangenen zwei Tagen zu mehr als 190 Verkehrsunfällen geführt, darunter schwere Unfälle auf der Autobahn A4 und in Spandau. Mehrere Verletzte wurden gemeldet, aber es gab keine Todesfälle. Der Busverkehr musste vorübergehend eingestellt werden, da die Straßen zu glatt waren.

Weiterlesen »

Zahlreiche Verkehrsunfälle in kurzer ZeitCottbus Mehrere Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde haben die Polizei am Montagmorgen beschäftigt. Am Nordring fuhr ein PKW OPEL gegen ein Ve

Weiterlesen »

Auch in Deutschland verkauft: Coca-Cola ruft zahlreiche Produkte zurückGent - Coca-Cola in Belgien und Luxemburg ruft Produkte zurück, Hintergrund ist ein zu hoher Chloratgehalt. Die Waren sollen auch in Deutschland verkauft worden sein.

Weiterlesen »

Schneeglätte sorgt für Unfälle in BerlinIn Berlin kommt es durch Schneeglätte zu mehreren Unfällen, darunter ein Sturz eines Radfahrers, ein Auffahrunfall mit einem Schneeräumfahrzeug und mehrere Unfälle von Autos mit Straßenbahnen.

Weiterlesen »

Mitteilung der Lilly Deutschland Stiftung : Lilly Deutschland Stiftung fördert Innovationen in der GesundheitsversorgungDie Lilly Deutschland Stiftung schreibt zum fünften Mal den Innovationspreis KONKRET aus. Der Preis richtet sich an Menschen und Projekte, die mit neuen Ideen die Versorgung verbessern. Er ist mit 3.000 bis 10.000 Euro dotiert.

Weiterlesen »

Sarna Röser in 'So techt Deutschland': Deutschland braucht einen neuen UmgangstonDeutschland hängt fest zwischen Innovationslust und Bürokratiefrust. Sarna Röser kämpft mit ihrem Familienbetrieb und einer neuen Initiative für einen Neustart. Vom rüden Stil der Politik hat sie die Nase voll, wie sie im ntv-Podcast 'So techt Deutschland' erzählt.

Weiterlesen »