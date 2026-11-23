Ein technischer Fehler in ISBJ-KiTa 2.0 verzögert die Auszahlungen an die Berliner Kindertagespflege erheblich. Betroffene Anbieter wie das Meisen-Nest klagen über finanzielle Einbußen und systemische Versäumnisse.

Seit dem Sommer 2026 sind Berlin er Einrichtungen der Kindertagespflege mit massiven finanziellen Unsicherheiten konfrontiert. Die Betreiberinnen von Tageseinrichtungen berichten über fehlende oder verspätete Auszahlungen, wobei der Systemfehler als primäre Ursache genannt wird. Ein prominentes Beispiel für diese Schwierigkeiten ist die Kindertagespflege Meisen-Nest in der Bänschstraße im Berlin er Stadtteil Friedrichshain, wo Kinder im Alter von zehn Monaten bis vier Jahren betreut werden.

Technisches Versagen stoppt Auszahlungen

Die Betreiberinnen Olga Defer und Diana Adodina des Meisen-Nests berichten, dass ihnen die Gehälter nicht ausgezahlt würden. Sie geben an, ständig auf ausbleibenden Zahlungen sitzen zu bleiben und müssen die Miete sowie laufenden Kosten bereits seit zwei Monaten aus eigener Tasche finanzieren. Zudem entstehen ihnen Zinskosten, da ihre Konten ins Minus geraten sind, was von keiner Stelle übernommen wird. Bereits erfolgte Zahlungen im Juni wurden teilweise zurückgezogen, was die finanzielle Situation weiter verschärft.

Also read Technischer Fehler beim Videobeweis kostet Nürnberg Ice Tigers Sieg

Das von den Grünen geführte Bezirksamt begründet die Probleme mit einer Fehlfunktion im System. Im September wurde festgestellt, dass in einzelnen Fällen Betreuungsgelder ausgezahlt wurden, obwohl die von den Eltern unterschriebenen Verträge noch nicht vorlagen. Normalerweise werden Verträge erst erfasst und aktiviert, bevor Zahlungen angestoßen werden. Durch die Fehlfunktion wurde dieser reguläre Ablauf in den betroffenen Fällen nicht gewährleistet, sodass Zahlungen ohne rechtliche Basis geflossen sind.

Stellungnahmen der Ämter und Verantwortlichen

Das Bezirksamt verweist darauf, dass der Systemhersteller die Ursache für die Fehlfunktion zum Zahlungslauf im Oktober beheben konnte. Betroffene Anbieter wurden informiert und aufgefordert, fehlende Verträge bei den Eltern anzufordern. Da nicht alle Verträge rechtzeitig eingingen, kam es im Oktober zu Kürzungen oder Korrekturen der Auszahlungen. Der Bezirk betont, dass er das Fachverfahren nicht selbst verantwortet und die Senatsverwaltung wiederholt auf die technischen Probleme hingewiesen habe.

Advertisement

Laut dem Bezirk sind inzwischen alle Elternverträge eingegangen. Es wird erwartet, dass die korrekte Auszahlung im nächsten Zahlungslauf erfolgt. E-Mails des Jugendamtes an das Meisen-Nest aus dem September bestätigten jedoch, dass alle Zahlungen, die ohne vorliegenden Elternvertrag geflossen waren, mit der nächsten Abrechnung wieder eingezogen würden. Als Begründung galt, dass ohne unterschriebenen Vertrag kein rechtswirksames Betreuungsverhältnis entstanden sei. Zum damaligen Zeitpunkt fehlten noch mehr als zwanzig Elternverträge.

Landesweite Dimension des Problems

Die Schwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf einzelne Einrichtungen. Der Kindertagespflege-Landesverband Berlin meldete für Juli 2026 bundesweit 1061 Fälle, in denen Kindertagespflegepersonen ihre Zahlungen verspätet erhielten. Ein Auslöser für die angespannte Lage ist die Einführung des Fachverfahrens ISBJ-KiTa 2.0 im Sommer 2025. Die Bildungsverwaltung nannte zudem die Umstellung auf das neue Haushalts- und Kassenverfahren als Grund für die Verzögerungen.

Die Senatsverwaltung erklärte in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage im Abgeordnetenhaus, die Abrechnungslogik in ISBJ-KiTa 2.0 sei korrigiert worden. Für den Zeitraum von Juli bis September 2025 wurden insgesamt 259 Personen genannt, die in diesem Zeitraum keine Zahlungen erhielten. Die Behörde führt weiter aus, dass die Oktoberabrechnung die ausstehenden Zahlungen im Wesentlichen angewiesen habe, was als Schritt zur Behebung der akuten Engpässe gewertet wird.