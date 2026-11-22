Die Genossenschaft GWF steht vor der Zahlungsunfähigkeit. 1100 Winzer müssen auf Auszahlungen für 2024 und 2025 verzichten, um Liquidität zu sichern. Mehr Details hier.

Die finanzielle Situation der Genossenschaft der Winzer Franken (GWF) hat sich dramatisch zugespitzt und bedroht die Existenzgrundlage von rund 1100 fränkischen Weinbauern. Der bayernweit größte Weinerzeuger steht aktuell kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, was erhebliche Unsicherheiten in der gesamten Region Mainfranken auslöst. Um die Genossenschaft als institutionelle Säule des 1200 Jahre alten fränkischen Weinbaus zu retten, haben die Mitglieder eine drastische Maßnahme eingeleitet, die direkt in ihre privaten Finanzströme eingreift. Vorstandschef Claus Hochrein informierte die Mitglieder am Donnerstagabend in einer dringenden Sitzung über die ernste Lage und bat sie um sofortige Hilfe, wie der Bayerische Rundfunk zuerst berichtete. Nur durch diese kollektive Solidarität soll sichergestellt werden, dass die GWF auch im Jahr 2027 noch handlungsfähig bleibt.

Liquiditätsengpass durch ausstehende Traubengelder

Der Kern des Problems liegt in der fehlenden Liquidität, die nun durch die Zurückhaltung von Auszahlungen gedeckt werden soll. Die Winzergemeinschaft Franken bittet ihre angeschlossenen Mitglieder darum, auf die Bezahlung der noch ausstehenden Traubengelder für die Jahrgänge 2024 und 2025 zu verzichten. Dieses Geld soll zunächst bei der Genossenschaft verbleiben, um dringend benötigte Betriebsmittel zu sichern. Die GWF ist bei weitem kein kleiner lokaler Betrieb, sondern umfasst eine Rebfläche von mehr als 1200 Hektar. Die Trauben eines beträchtlichen Teils des gesamten fränkischen Weinlands fließen in dieser Organisation zusammen, wobei die Anbaugebiete vor allem in Mainfranken rund um Würzburg und Kitzingen liegen, sich aber bis hin zum Spessart, Steigerwald, Saaletal und Tauberfranken erstrecken.

Also read Mexikos Präsidentin reist Economy Class zum APEC-Gipfel

Marktdruck sinkender Konsum und Importe

Hinter der wirtschaftlichen Schieflage der Genossenschaft stehen tiefgreifende strukturelle Veränderungen auf dem deutschen Weinmarkt, die den Druck auf die Produzenten massiv erhöhen. Nach Angaben des Deutschen Weininstituts ist der Weinkonsum in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Der Pro-Kopf-Verbrauch sank von 22,2 auf 21,5 Liter, was durchschnittlich etwa einer Flasche weniger im Jahr pro Bürger entspricht. Gleichzeitig üben günstige Importweine, die in vielen Supermärkten erhältlich sind, einen stetigen Preisdruck aus. Zusätzlich belasten steigende Kosten für Energie und Personal die Margen der Winzer, was die finanzielle Resilienz der Genossenschaft weiter erschwert.

Advertisement

Das Sortiment der Genossenschaft Franken

Trotz dieser widrigen Umstände bleibt die Genossenschaft Franken als großer Akteur in der Branche präsent und bietet eine breite Produktpalette an. Zu den klassischen Angeboten, die im typischen Bocksbeutel abgefüllt werden, gehört der Silvaner, der für seine charakteristische Fränkische Art steht. Parallel dazu positioniert sich die GWF mit der moderneren Linie "Die jungen Frank'n", die gezielt jüngere Zielgruppen ansprechen soll. Das Sortiment umfasst neben Weiß- und Rotweinen auch Rosé, Rotlinge, Sekt, Glühwein und zunehmend wichtige alkoholfreie Varianten. In den Weinkellern der GWF reift ein Teil der Produkte noch in Barrique-Fässern aus Eichenholz, wodurch die Weine ihre typischen Röst- oder Gewürznoten im Geschmack erhalten.

Zukünftige Perspektiven und nächste Schritte

Die anstehende Entscheidung der Mitglieder ist entscheidend für die zukünftige Aufstellung der Genossenschaft. Nur wenn die Stundung der Traubengelder zustande kommt, besteht die Chance, die Liquiditätslücke zu schließen und den Betrieb stabil zu halten. Claus Hochrein betonte in seiner Ansprache, dass dies die einzige Möglichkeit sei, um die Handlungsfähigkeit der Organisation langfristig zu sichern. Die Winzer stehen nun vor der Aufgabe, zwischen kurzfristigem Einkommensverzicht und dem Erhalt ihrer gemeinsamen Vertriebs- und Verarbeitungsstruktur zu wählen. Die Folgen für die rund 1100 betroffenen Weinbauern werden sich direkt auf ihre aktuelle Liquidität auswirken, während der langfristige Erhalt dieser 1200-jährigen Tradition als übergeordnetes Ziel gilt.