Der CSU-Nachwuchs trifft sich in Berchtesgaden zur Landesversammlung. Zu einem 'Gipfel der Ideen'. Jugend und Familie will die JU stärken. In Zeiten, in denen viele Jugendliche laut protestieren. Der Konflikt mit dem CSU-Chef scheint überwunden.

Queen für den Parteichef: Mit "We Will Rock You" und unter dem Applaus der Delegierten zieht Parteichef Markus Söder in den Saal in Berchtesgaden ein.

"Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr auf Landesversammlungen der JU", ruft Söder. Die JU sei eine der bedeutendsten politischen Organisationen in Deutschland. Gerade werde viel geredet über die Jugend, sagt Söder mit Blick auf die Proteste in mehreren Ländern.

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"Was fordert die Jugend? Was denkt die Jugend" An einigen Stellen heißt es, die Gen-Z demonstriert. Ihr demonstriert heute, dass man auch was anders machen kann.

" Das kommt gut an beim Parteinachwuchs. Die JU sei die "Stimme einer starken Jugend", so der Parteichef. Diese Stimme hatte sich vergangenes Jahr laut zu Wort gemeldet und Söders Prestigeprojekt,, scharf kritisiert. Söder habe ein "teures Wahlgeschenk" durchgeboxt, anstatt Politik für die Jugend zu machen.

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Im Gespräch sagen die meisten Delegierten, man gehe jetzt "pragmatisch" mit dem Thema um. Es sei demokratisch beschlossen, die Junge Union habe ihre Haltung dazu klargemacht. Im Mittelpunkt steht in Berchtesgaden eher das Rentenpaket, die Generationengerechtigkeit. Manuel Knoll, JU-Landesvorsitzender, fordert, was die Rentenkommission im Bund vorgelegt hat, müsse schnell und genau so umgesetzt werden.

Keine neuen Kompromisse etwa bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren.

"Der Ball liegt bei der SPD, und ich hoffe wirklich, dass die SPD zum Wohle unseres Landes hier nicht mehr verzögert, sondern auch zeigt, dass die politische Mitte auch handlungsfähig ist, und diese Reformen jetzt endlich umgesetzt werden", so Knoll. Handeln und glaubwürdig bleiben, darauf schwört auch der Bundesinnenminister den Nachwuchs ein. Nur so gelinge es, sagt Alexander Dobrindt, und wird in seiner Rede immer wieder richtig laut.

Es gehe darum, die Bürger, vor allem aber die Jugend, nicht an die politischen Ränder zu verlieren.

"Politik muss Klartext sprechen", so Dobrindt. Er nimmt das auch für sich in Anspruch und spricht im Zusammenhang mit den Protesten der Gen-Z von "Chaoten", die die Proteste "gekapert" hätten.

"Wir benennen das, egal ob die Chaoten aus dem linksextremistischen Milieu sind, ob sie aus einem migrantischen Milieu sind. Wir benennen das, weil die Menschen doch nur einer Politik vertrauen können, die auch deutlich über das spricht, was stattfindet in diesem Land.

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" Die Delegierten feiern Dobrindt, er bekommt mit Abstand den längsten Applaus an diesem Wochenende. Als er den Saal wieder verlässt, skandieren einige Delegierte: "Alex Dobrindt wird Kanzler". Die JU selbst hatte einen "Gipfel der Ideen" in Berchtesgaden angekündigt. Der Leitantrag, der von den Delegierten einstimmig angenommen wird, sieht Ideen für eine generationengerechte Politik vor: einen einfacheren Zugang für Auszubildende und Studierende zu bezahlbarem Wohnraum, weniger Bürokratie für Lehrer.

Für junge Familien wollen die Delegierten ein deutlich höheres Elterngeld von bis zu 3.000 statt bislang bis zu 1.800 Euro pro Monat. Außerdem sollen Kinderbetreuungskosten zu 100 Prozent steuerlich absetzbar sein. Mit den Forderungen der Gen Z stimmen diese Ideen nur teilweise überein. Klimaschutz spielt bei der Landesversammlung zumindest keine Rolle.

Beim Thema Wehrpflicht liegt die JU nicht auf einer Linie mit der Gen-Z, sondern mit ihrem Parteichef. Gleiches gilt für Rüstungsausgaben. Die inhaltliche Nähe der JU zu Markus Söder ist an diesem Wochenende unübersehbar. Vor knapp zwei Monaten hatte Söder den JU-Landeschef in sein Kabinett geholt.

Manuel Knoll ist jetzt Jugend- und Digitalminister in der Staatskanzlei. Kommendes Jahr muss der Schwabe aus Altersgründen sein JU-Amt abgeben. Der Nachwuchs zumindest scheint mit Söder wieder versöhnt zu sein.

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