Der britische Federgewichtsboxer Zak Miller musste in der zehnten Runde seines Titelkampfes gegen Gully Power wegen einer großen Schwellung am Kopf abgewiesen werden. Die Entscheidung des Ringarztes löste Kontroversen aus.

Der britische Federgewichtsboxer Zak Miller wurde in der zehnten Runde seines Titelkampfes gegen Gully Power in Manchester wegen einer schweren Schwellung am Kopf abgewiesen. Die Entscheidung des Ringarzt es, den Kampf zu beenden, löste sofortige Diskussionen unter den Kommentatoren und Fans aus.

Entscheidung des Ringarztes und Kampfverlauf

Der Kampf begann mit viel Spannung, da Miller den britischen Federgewichts-Titel verteidigen wollte. Bereits in der siebten Runde zeigte Miller deutliche Anzeichen einer Schädigung durch ein Hämatom, das sich im Kopf ausbreitete. Der Ringrichter bemerkte die Schwellung und schüttelte den Kopf, doch erst in der zehnten Runde entschied der Ringarzt, den Kampf abzubrechen.

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Die Schwellung war so groß, dass Miller sein Gesichtsfeld stark eingeschränkt hatte und viele Schläge seines Gegners nicht oder zu spät wahrnehmen konnte. Der Ringarzt betonte, dass bei einem so großen Hämatom die Gefahr von intrazerebralen Blutungen besteht und ein schneller Abbruch notwendig sei.

Reaktionen der Beteiligten und Expertenmeinungen

Promoter Frank Warren, 74, kommentierte die Entscheidung: "Wir haben schon viel gesehen, aber die Sicherheit steht an erster Stelle." Miller's Manager Kevin Maree äußerte sich gegenüber "The Athletic": "Miller ist in Ordnung, hat keine Schmerzmittel genommen. Wir prüfen alles gründlich, bevor er zurückkehrt."

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Der erfahrene Ringarzt Dolla erinnerte an frühere Fälle, in denen ein Hämatom zu einer Notoperation führte. Er erklärte, dass Blut in den Gefäßen ohne Druck auf das Gehirn gesammelt werden kann, aber dennoch gefährlich sei. "Ein Ringarzt muss bei einem so großen Hämatom den Kampf schnell abbrechen", sagte er.

Auswirkungen auf den Boxsport und zukünftige Richtlinien

Die Bilder von Miller's entstelltem Gesicht verbreiteten sich weltweit und riefen Kritik an der Sicherheit im Boxsport hervor. Viele fordern strengere Kontrollen und frühere Abbrüche bei sichtbaren Hämatomen. Die Sensibilisierung für Kopfverletzungen nimmt zu, wie die Fälle von Hasim Rahman 2002 und Joanna Jędrzejczyk vor sechs Jahren zeigen.

Der Kampf gegen Gully Power, der als "der Unermüdliche" bekannt ist, endete ohne einen Sieger. Miller wird nun medizinisch überwacht, bevor er wieder in den Ring zurückkehrt. Die Entscheidung des Ringarztes wird als Beispiel für die Notwendigkeit von Sicherheitsstandards im Boxsport dienen.