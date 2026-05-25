Zanoncello disqualifiziert: Giro-Finale in Mailand endet in Skandal

Ein Ausstieg bei der Italien-Rundfahrt! Beim Finale der 15. Etappe des Giro d’Italia in Mailand kam es am Sonntag zu einem Skandal. Verursacher: Enrico Zanoncello (28). Für den Italiener ist die Rundfahrt vorzeitig beendet – die Rennjury disqualifizierte ihn nach einem Kopfstoß-Eklat.

Ein Ausstieg bei der Italien-Rundfahrt! Beim Finale der 15. Etappe des Giro d’Italia in Mailand kam es am Sonntag zu einem Skandal. Verursacher: Enrico Zanoncello (28).

Für den Italiener ist die Rundfahrt vorzeitig beendet – die Rennjury disqualifizierte ihn nach einem Kopfstoß-Eklat. Was war passiert? Auf den letzten Metern der Sprintankunft wurde Zanoncello zunächst von einem Fahrer des Groupama-Teams links neben ihm berührt. Dadurch geriet der Profi vom Team Bardiani-CSF ins Schlingern und wich nach rechts aus.

Dabei stieß er mit dem Kopf gegen Robert Donaldson (24) vom Team Jayco-AlUla. Der Brite hatte keine Chance mehr, verlor die Kontrolle und stürzte schwer. Donaldson überschlug sich spektakulär, konnte die Etappe aber glücklicherweise noch beenden. Für Zanoncello dagegen ist Schluss!

Die Rennjury wertete die Szene als unrechtliches Verhalten. Die Folge: Disqualifikation, 500 Schweizer Franken Geldstrafe und eine Gelbe Karte. Sein Team teilte mit, keinen Einspruch gegen den Ausschluss einzulegen. Es war der nächste Aufreger auf einer ohnehin umstrittenen Etappe.

Schon vor dem Finale hatte es Diskussionen gegeben. Nach deutlichen Worten des Gesamtführenden Jonas Vingegaard wurde der Abschnitt nach der vorletzten Zieldurchfahrt auf dem Rundkurs in Mailand neutralisiert. Auch nach dem Rennen gab es weiteren Ärger. Einige Fahrer kritisierten die Begleit-Motorräder.

Der deutsche Sprinter Max Walscheid machte seinem Unmut ebenfalls Luft. Am Ende stand nicht nur der sportliche Ausgang der Etappe im Mittelpunkt, sondern vor allem der Sturz kurz vor der Ziellinie und die harte Entscheidung der Jury. Zanoncello ist damit der 26. Ausfall des diesjährigen Giro d’Italia – allerdings der erste Fahrer, der disqualifiziert wurde





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