Zanoncello disqualifiziert und erhält Strafe nach Kopfstoß-Skandal bei Giro d'Italia

Ein Enrico Zanoncello-Kopfstoß-Skandal bei der 15. Etappe des Giro d'Italia in Mailand sorgte für einen schweren Sturz des Briten Robert Donaldson. Die Rennjury disqualifizierte den Italiener und sprach von unerlaubtem Verhalten. Zanoncello entschuldigt sich bei Donaldson und äußert sich zur Härte der Strafe.

Beim Giro d'Italia kam es zu einem Kopfstoß-Skandal von Enrico Zanoncello . Als Folge wurde der Italiener jetzt vom restlichen Rennen disqualifiziert. Beim Finale der 15.

Etappe des Giro d'Italia in Mailand sorgte der Italiener Enrico Zanoncello für einen Skandal. Auf der Zielgeraden verpasste er dem Briten Robert Donaldson einen Kopfstoß, wodurch dieser schwer stürzte. Die Rennjury wertete die Szene als unerlaubtes Verhalten und disqualifizierte den Fahrer des Teams Bardiani-CSF 7 Saber. Zanoncello entschuldigt sich bei Donaldson und äußert sich zur Härte der Strafe.

Derzeit steht er mit 14 Punkten in der Sprintwertung auf dem 48. Platz





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