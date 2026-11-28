Weihnachtsduft liegt in der Luft: Mit diesem einfachen Rezept zauberst du leckere Plätzchen mit Suchtfaktor!

Weihnachtsduft liegt in der Luft: Mit diesem einfachen Rezept zauberst du leckere Plätzchen mit Suchtfaktor! Warum diese kleinen Vanille-Kugeln Schneeflocken-Plätzchen heißen? Weil sie genauso zart sind und regelrecht auf der Zunge zergehen, wie die weißen Flocken, die im Winter vom Himmel fallen.

Wir lieben unsere Schneeflocken-Plätzchen tatsächlich ein bisschen mehr als die klassischen Vanillekipferl – denn sie sind ein ganzes Stück einfacher gemacht, ebenfalls unglaublich vanillig und gelingen wirklich jedes Mal. Die weiche Margarine, Mehl, Backpulver, Puderzucker, Speisestärke und 1 Päckchen Vanillezucker zu einem glatten Teig verarbeiten. Kleine Stücke vom Teig abzupfen und zu Kugeln rollen. Je nachdem wie groß eure Kekse werden sollen, kommen rund 40 Stück raus.

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Legt die Kugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und drückt die Kugeln mit einer Gabel leicht an, damit sie oben ein Muster bekommen. Dann für ca. 10 bis 15 Minuten backen. Das zweite Päckchen Vanillezucker mit Puderzucker vermengen und die noch lauwarmen Plätzchen großzügig damit bestäuben. Fertig sind die Schneeflöckchen!