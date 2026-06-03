Der College-Look ist wieder besonders spannend, bringt aber auch einen neuen Stil mit. Nun gibt es für alle, die den Stil von Hannah Wells lieben, ein schönes Fashion-Piece.

Zarter Strick in Helllila bringt College Vibes in eure Garderobe. Der College-Look ist wieder besonders spannend, bringt aber auch einen neuen Stil mit. Nun gibt es für alle, die den Stil von Hannah Wells lieben, ein schönes Fashion-Piece .

Bei Breuninger wirkt der Strickcardigan weich, feminin und gleichzeitig entspannt. Gerade in Helllila passt er perfekt zu einem Look, der nach Campus, Bücherstapel, Coffee to go und süßer Romance-Ästhetik aussieht. Der Pullover ist leicht, atmungsaktiv, ganzjährig tragbar und hat Knöpfe, wodurch ihr ihn vielseitig stylen könnt. Das Material besteht aus 76 Prozent Mohair, 18 Prozent Polyamid, vier Prozent Wolle und zwei Prozent Elasthan.

Dadurch wirkt der Cardigan kuschelig, ist aber dennoch leicht. Der kurze Schnitt passt wunderbar zu Bootcut-Jeans, weiten Stoffhosen oder Röcken. Für klassische Kombinationen passt Schwarz sehr gut. Willst du einen weicheren Look, kannst du zu Weiß und Cremefarben greifen.

Der Strickcardigan ist auch in vielen weiteren Farben erhältlich, darunter. Er ist eine schöne Alternative, wenn ihr den femininen College-Look lieber etwas sommerlicher stylen möchtet. Der Pullover ist auch in anderen Farben erhältlich, wie z. B.





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