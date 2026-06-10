Der College-Look ist wieder besonders spannend, bringt aber auch einen neuen Stil mit. Nun gibt es für alle, die den Stil von Hannah Wells lieben, ein schönes Fashion-Piece. Der Cardigan wirkt weich, feminin und gleichzeitig entspannt. Gerade in Helllila passt er perfekt zu einem Look, der nach Campus, Bücherstapel, Coffee to go und süßer Romance-Ästhetik aussieht.

Zarter Strick in Helllila bringt College Vibes in eure Garderobe. Dieser Cardigan im Hannah Wells Stil wirkt gemütlich, feminin und schön lässig. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der College-Look ist wieder besonders spannend, bringt aber auch einen neuen Stil mit. Nun gibt es für alle, die den Stil von Hannah Wells lieben, ein schönes Fashion-Piece.

Bei Breuninger wirkt weich, feminin und gleichzeitig entspannt. Gerade in Helllila passt er perfekt zu einem Look, der nach Campus, Bücherstapel, Coffee to go und süßer Romance-Ästhetik aussieht. Er hat eine Knopfleiste, einen V-Ausschnitt, Ballonärmel, lange Bündchen und ist normal geschnitten. Dadurch wirkt sie etwas klassischer als der Cropped Cornelia, bleibt aber durch die Farbe ähnlich verspielt.

Der Material besteht aus 76 Prozent Mohair, 18 Prozent Polyamid, vier Prozent Wolle und zwei Prozent Elasthan. Damit ist der Cardigan kuschelig, ist aber dennoch leicht. Der kurze Schnitt passt oder Bootcut-Jeans, weiten Stoffhosen oder Röcken. Für klassische Kombinationen passt Schwarz sehr gut.

Willst du einen weicheren Look, kannst du zu Weiß und Cremefarben greifen





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