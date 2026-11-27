Laut einer Studie des Pew Research Centers in den USA könnte es bis 2035 weltweit mehr Muslime als Christen geben. Für Deutschland rechnen die Forschenden mit einem Rückgang des Christentums und einer wachsenden Gruppe, die keiner Religion angehört.

"Es sind die Babys. " So bringt es Conrad Hackett auf den Punkt, einer der Hauptautoren der Studie "Die Zukunft der Weltreligionen", die am renommierten Pew Research Center in Washington entstanden ist.

Dem 325-seitigen Bericht zufolge wird es bis 2035 weltweit mehr Muslime als Christen geben.

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"Muslime weisen die höchste Geburtenrate unter den großen Religionsgemeinschaften auf, Christen die zweithöchste", sagt Hackett im Gespräch mit dem katholischen US-Fernsehsender EWTN. Laut den Erhebungen der Sozialforscher bekommen Musliminnen im Durchschnitt 3,1 Kinder, Christinnen 2,5.wurden demografische und soziologische Daten aus 201 Ländern ausgewertet, darunter auch Sterblichkeit, Migration und Religionswechsel. Mit diesen Daten wurde hochgerechnet, wie sich Religionsgemeinschaften von 2020 bis 2070 entwickeln könnten. Berücksichtigt werden: Christen, Muslime, Hindus, Buddhisten, Juden, Anhänger anderer Religionen sowie Personen ohne Bindung an eine Glaubensgemeinschaft.