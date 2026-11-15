Zbigniew Boniek kritisiert Pep Guardiola: Er habe den Fußball ruiniert

Ex-UEFA-Vizepräsident Zbigniew Boniek äußert sich scharf zur Spielphilosophie von Pep Guardiola. Er wirft dem Trainer vor, den modernen Fußball durch zu viel Ballbesitz und Langsamkeit ruiniert zu haben. Seine Kritik zielt auf den verteidigenden Spielstil und das moderne Sicherheitsdenken ab. Boniek bevorzugt einen vertikalen, risikoreichen Ansatz.

Der ehemalige UEFA -Vizepräsident Zbigniew Boniek hat mit einer drastischen Kritik an der aktuellen Spielkultur im Profifußball für Aufsehen gesorgt. Der 68-jährige polnische Fußball-Legende äußerte sich in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere dello Sport sehr deutlich zu den Methoden des Star-Trainers Pep Guardiola. Boniek bezeichnete den Ansatz des 55-jährigen spanischen Trainers als eine direkte Ursache für den Niedergang der Attraktivität des Spiels und stellte fest, dass Guardiola den Fußball in seiner heutigen Form ruiniert habe. Diese harte Abrechnung markiert einen signifikanten Kontrast zu der allgemeinen Hochachtung, die vielen Coaches in der modernen Liga entgegengebracht wird.

Kritik am Ballbesitz-Fußball und Pass-Spielerei

Der Kern von Bonieks Unmut gilt dem von Guardiola propagierten Prinzip des extrem kontrollierten Ballbesitzes. Boniek beschreibt dieses Spiel als repetitive Kreisbewegungen, bei denen der Ball lediglich von einem Spieler zum anderen weitergereicht wird, ohne nennenswerten Fortschritt in Richtung Tor zu erzielen. Er kritisiert, dass solche Spiele oft mit einer übermäßigen Anzahl an Pässen enden, die für Zuschauer keinen Unterhaltungswert darstellen. Laut Boniek sind 1788 Pässe in einem einzigen Spiel ein klares Indiz für einen sinnlosen Austausch, der die Essenz des Fußballs verfehlt und die Spannung nimmt.

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Der frühere Profispieler bevorzugt stattdessen einen vertikal ausgerichteten Stil, der auf direkte Torbedrohungen und schnelles Vorankommen setzt. Für ihn ist ein Spiel attraktiv, das darauf ausgelegt ist, durch minimale Pässe und maximale Effizienz ein Tor zu erzielen. Langsamkeit und vorsichtige Rückpässe haben nach seiner Auffassung im modernen Fußball keinen Platz mehr. Besonders stark kritisiert er die Angewohnheit, den Ball nach hinten zu spielen, da dies seiner Meinung nach den Spielfluss tötet und die Dynamik des Matches nachhaltig schwächt.

Vorbilder vertikal angesetzter Teams

Um seine Präferenz für einen risikofreudigeren Spielstil zu untermauern, benennt Zbigniew Boniek konkrete Beispiele aus der aktuellen italienischen Liga, die seine Philosophie widerspiegeln. Lazio Rom hebt er dabei besonders hervor und lobt die Mannschaft dafür, dass sie vertikal spielt und bewusst Risiken eingeht, um Tore zu schießen. Dieser Ansatz steht im direkten Gegensatz zur defensiv ausgelegten Sicherheit, die er bei vielen Top-Teams beobachtet. Boniek sieht in der Spielweise von Lazio einen Weg, der dem Fußball wieder mehr Dramatik und Unterhaltungswert verleiht.

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Neben Lazio Rom erwähnt er auch Frosinone als ein weiteres positives Beispiel für diese Spielphilosophie. Bei Frosinone beobachtet er eine Bereitschaft, große Risiken einzugehen, um offensive Ziele zu erreichen. Boniek erklärt, dass diese Mannschaft bereit ist, drei Gegentore in Kauf zu nehmen, um die Chance auf vier oder fünf eigene Tore zu maximieren. Diese Einstellung, bei der Angriff vor Sicherheit geht, findet bei dem Ex-UEFA-Vizepräsidenten großen Applaus und wird als notwendiger Gegenpol zum dominanten Ballbesitz-Modell der letzten Jahre gewertet.

Vergleich der besten Spieler der Geschichte

Neben der战术ischen Kritik an Pep Guardiola äußerte sich Zbigniew Boniek auch zu der ewigen Debatte über den besten Fußballer der Geschichte. Im Vergleich zwischen Lionel Messi und Diego Maradona fällt die Entscheidung des Polen eindeutig aus, wobei er die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der beiden Ären betont. Boniek stellt fest, dass beide Spieler außergewöhnliche Talente waren, es aber einen grundlegenden Unterschied in der Härte des Wettbewerbs gibt. Er verweist darauf, dass Diego Maradona in einer Zeit spielte, in der das Spiel deutlich körperlicher und härter war, mit mehr Fouls und physischen Auseinandersetzungen auf dem Platz.

Im Gegensatz dazu spiele Lionel Messi in einer modernen Welt, in der Berührungen auf dem Platz stark eingeschränkt sind und die Schiedsrichter das Spiel sehr streng kontrollieren. Boniek impliziert, dass diese veränderten Regeln die Entwicklung und die Art des Fußballs nachhaltig beeinflusst haben. Seine Karriere als Spieler bei Juventus Turin und AS Rom hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Veränderungen im Spiel über Jahrzehnte hinweg aus nächster Nähe zu verfolgen. Von 2021 bis 2025 hatte er als UEFA-Vizepräsident zudem eine zentrale Rolle in der Governance des europäischen Fußballs inne, was seine Kritik noch unterstreicht.