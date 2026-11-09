ZDF Adventskonzert Dresden 2026: Quoten und Programm im Detail

Das ZDF Adventskonzert aus Dresden findet 2026 am 29. November statt. Trotz sinkender Zuschauerzahlen strahlt der Sender die Tradition weiterhin aus. Mehr Details zum Programm und den Zahlen.

Das ZDF Adventskonzert aus Dresden wird auch in den kommenden Jahren seinen festen Platz im Fernsehprogramm behalten. Der Sender macht keine Angaben zu einer Einstellung der Tradition, obwohl die Einschaltquoten in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind. Die Sendung wird am Sonntag, dem 29. November 2026 um 17.55 Uhr gesendet.

Einwohnerzahlen und Einschaltquoten

Die Zuschauerzahlen für das Adventskonzert aus Dresden sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2021 wurde zuletzt die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Seitdem ist die Sehbeteiligung auf zuletzt 1,57 Millionen Interessierte zurückgegangen. Beim jungen Publikum wurden 2025 gar nur 50.000 14-bis 49-Jährige erreicht. Dies sorgte für einen bitteren Marktanteil von 1,9 Prozent.

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Dresden Musikprogramm und Dirigent

Das Adventskonzert aus Dresden wird erneut live aus der Dresdner Frauenkirche übertragen. Die Staatskapelle Dresden unter der Leitung des Dirigenten Joshua Weilerstein spielt Werke von Händel, Mozart, Bach sowie Engelbert Humperdinck. Der Fokus liegt klar auf klassischen Kompositionen und nicht auf moderner Popmusik. Ein Lichtlein brennt dann wieder in der Dresdner Frauenkirche.

Engelbert Humperdinck Komponist

Bei dem genannten Engelbert Humperdinck handelt es sich nicht um den britischen Schlagersänger. Der Schlagersänger heißt bürgerlich Arnold George Dorsey und nahm in den 1950er-Jahren den Namen des deutschen Komponisten Engelbert Humperdinck aus Spaß an. Der Komponist ist mit seiner Märchenoper Hänsel und Gretel bekannt. Die Familie von Humperdinck versuchte vergeblich, sich dagegen juristisch zu wehren.

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Stephanie Stumph Moderation

Stephanie Stumph moderiert auch in diesem Jahr wieder das Adventskonzert aus Dresden. Viele Zuschauer kennen die gebürtige Dresdnerin aus der ZDF-Krimi-Reihe Subbe. Dort stand sie an der Seite ihres Vaters Wolfgang Stumph vor der Kamera. Die Verantwortlichen des ZDF setzen die Tradition des weihnachtlichen Musizierens unbeirrt fort.

Veröffentlichung und Termine

Das Adventskonzert aus Dresden wird am ersten Advent ausgestrahlt. Der genaue Termin ist der 29. November 2026. Die Startzeit im Fernsehen ist um 17.55 Uhr. Damit ist die Sendung pünktlich zum Beginn der Adventszeit in allen Haushalten verfügbar.