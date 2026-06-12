ZDF-Ärger wegen verspäteter Übertragung der WM-Eröffnungsfeier

Das ZDF schaltete verspätet zur WM-Eröffnungsfeier, was bei Fans für Empörung sorgte. Der Sender verteidigte sich mit Werbepflichten. Trotz der Verspätung verfolgten Millionen das Eröffnungsspiel.

Die Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Mexiko sollte ein TV-Ereignis werden. Doch ausgerechnet beim Anpfiff des Turniers sorgte das ZDF für einen Eklat: Der Sender schaltete live erst mehrere Minuten nach dem offiziellen Beginn der Zeremonie zu.

Fans und Zuschauer reagierten fassungslos, als im Aztekenstadion bereits die ersten Künstler auf der Bühne standen, während im deutschen Fernsehen noch Werbung lief. Die Verspätung betrug rund sieben Minuten, sodass ein großer Teil der Show - darunter Auftritte von Danny Ocean und Lila Downs - im ZDF nicht zu sehen war. Erst zum Finale mit Shakira und Burna Boy schaltete sich der Sender ein. Die Wut der Zuschauer entlud sich in den sozialen Netzwerken.

Auf Instagram und Twitter machten viele ihrem Ärger Luft und kritisierten das Timing der Werbeunterbrechung. Das ZDF sah sich genötigt, auf seinem Instagram-Kanal zu reagieren. In einem Statement erklärte der Sender, dass er gesetzlich verpflichtet sei, Werbung zu senden, und dass der letzte Werbeblock des Tages gegen 19:44 Uhr ausgestrahlt wurde - parallel zur Eröffnungsfeier. Man habe dann direkt im Anschluss zur Live-Schalte geschaltet.

Viele User zeigten mit diesem Argument kein Verständnis und fragten, warum der Werbeblock ausgerechnet in die Eröffnungsfeier gelegt wurde. Die Diskussion zeigte, wie wichtig den Fußballfans ein reibungsloser TV-Empfang ist. Das ZDF hatte zuvor im Studio mit seinen Experten auf die Zeremonie eingestimmt. Kurz vor halb acht sagte Moderator Jochen Breyer: Eine große Ehre, dass du da bist.

Unsere Runde ist komplett, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann meldet sich Oli Schmidt mit der Eröffnungsfeier. Doch diese Pause dauerte länger als geplant. Als das ZDF endlich zurück war, kommentierte Oli Schmidt die Stimmung im Stadion: Buen dia aus dem Azteken-Stadion, der Kathedrale des mexikanischen Fußballs. Es ist ein Rummelplatz lateinamerikanischer Rhythmen.

Die Zuschauer, die die ersten sieben Minuten verpasst hatten, waren verärgert. Immerhin: Den Auftritt von Shakira zum WM-Song konnten sie noch live sehen. Die Einschaltquoten des Eröffnungsspiels Mexiko gegen Südafrika (2:0) waren trotz der Verspätung beeindruckend. Im Schnitt verfolgten 10,038 Millionen Zuschauer die Partie im ZDF, was einem Marktanteil von 46,5 Prozent entsprach.

Nur das heute journal in der Halbzeitpause hatte mit 10,487 Millionen und 46,8 Prozent noch mehr Zuschauer. Der Eklat um die verspätete Übertragung wirft jedoch ein Schlaglicht auf die Herausforderungen öffentlich-rechtlicher Sender, die zwischen Werbepflichten und Zuschauererwartungen balancieren müssen. Für viele Fans bleibt der Ärger bestehen, dass sie die gesamte Eröffnungsfeier nicht live mitverfolgen konnten





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