ZDF bestätigt Fortsetzung von Familie Bundschuh: Zehnter Film auf hoher See

Das ZDF setzt die Komödie Familie Bundschuh fort. Nach Spekulationen über ein Ende erscheint der zehnte Film Familie Bundschuh - Auf hoher See mit neuen Dreharbeiten und einer Reise übers Mittelmeer.

Das ZDF entkräftet die Vermutungen über das Ende seiner erfolgreichen Familienkomödie Familie Bundschuh. Die Fernsehmacher haben bestätigt, dass die beliebte Reihe mit einem zehnten Film fortgesetzt wird. Die Produktion mit dem Titel Familie Bundschuh - Auf hoher See hat bereits die ersten Dreharbeiten gestartet. Dieser Schritt beendet die vorübergehende Unsicherheit, die seit den Äußerungen von Hauptdarsteller Axel Milberg im Jahr 2025 geherrscht hatte.

Zehnter Film entkräftet End-Spekulationen von Milberg

Die Idee, dass die Geschichte der Bundschuhs mit dem Film Wir machen Camping abgeschlossen sei, stammt von Schauspieler Axel Milberg. Seine Erklärung im Jahr 2025 sorgte bei den Zuschauern für Überraschung und bei dem Sender für Gegenmaßnahmen. Das ZDF widersprach diesen Angaben direkt und betonte, dass interne Planungen für weitere Filme bereits bestehen. Die nun offiziell bestätigte Fortsetzung dient der Klärung und signalisiert dem Publikum und der Industrie, dass die Marke weiterhin aktiv betreut wird. Die Entscheidung stellt ein klares Signal für die Kontinuität der Serie dar, despite der vorherigen Unklarheiten.

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Handlungsort Mittelmeer und familiäre Konflikte an Bord

Für den Jubiläumsfilm verlässt die Familie Bundschuh erstmals ihre gewohnte Umgebung in Deutschland. Die Handlung spielt während einer gemeinsamen Reise übers Mittelmeer. Auslöser für diese Reise ist der letzte Wunsch von Gundulas verstorbener Mutter, die eine Seebestattung erhalten soll. Die Planung dieser Reise führt jedoch schnell zu Chaos. Sieben Familienmitglieder müssen auf engstem Raum in nur drei Kabinen untergebracht werden. Diese beengten Verhältnisse provozieren die typischen persönlichen Spannungen, die die Reihe auszeichnen. Gerald Bundschuh ringt mit seiner aktuellen Lebenssituation und zweifelt zunehmend an seiner Ehe. Gleichzeitig befürchtet sein Bruder Hadi, dass seine Frau Rose sich emotional einer anderen Person zuwendet. Sohn Matz steht nach seinem Abitur vor wichtigen Lebensentscheidungen, während Tochter Ricarda an Bord ihre eigenen Probleme bewältigen muss.

Neue Figur Umberto bringt zusätzliche Spannung

Ein neues Drama element erhöht den narrativen Druck auf die Familie. Die Figur Umberto spielt eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung. Umberto war anscheinend der Lebenspartner von Gundulas Mutter. Er scheint mehr Details über die Vergangenheit und den Tod von Gundulas Mutter zu kennen, als zunächst angenommen wurde. Diese Offenbarungen könnten das Gleichgewicht der Gruppe weiter destabilisieren. Die Interaktion zwischen Umberto und der Kernfamilie dient als Katalysator für die Auflösung der angesammelten Konflikte. Die Autoren nutzen diesen externen Einfluss, um die Dynamik innerhalb der enger werdenden Kabinen weiter zu verschärfen und die Charaktere vor neue Herausforderungen zu stellen.

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Beträchtliches Fernsehpublikum und Ausstrahlungsdatum

Die Reichweite der Serie ist nach wie vor enorm. Über 4 Millionen Zuschauer müssen sich gedulden, bis der neue Film im linearen Programm zu sehen ist. Der bisherige Rekordwert für die Serie wurde durch die Episode Familie Bundschuh im Weihnachtschaos erzielt. Diese Folge verfolgten im Jahr 2020 von 6,60 Menschen. Die aktuelle Pause im linearen Programm wird voraussichtlich rund zwei Jahre dauern. Eine Premiere ist für Ende 2027 nahe gelegt. Bis dahin bleibt den Fans lediglich das Online-Angebot. Der Vergleich mit dem Online-Angebot von ARD und ZDF zeigt, dass die Mediatheken eine wichtige Rolle für die Zuschauerbindung spielen, auch wenn die neuen Inhalte noch nicht verfügbar sind.

Zukunft der Reihe und Serien-Hintergrund

Die Bestätigung des zehnten Films sichert die Zukunft der Komödie weiter ab. Die Serie ist seit 17 Jahren ein fester Bestandteil des Programmplans. Die Entscheidung, die Hauptfiguren in ein neues Umfeld zu versetzen, zeigt den Willen der Produzenten, die Frische der Geschichten zu bewahren. Die Reise ins Mittelmeer bietet visuell und erzählerisch neue Möglichkeiten. Die Kombination aus familiärer Dynamik und dem setting auf hoher See soll die Zuschauer wieder in Bann ziehen. Das ZDF reagiert damit auf die Nachfrage und die starke Verankerung der Figuren in den Herzen der Bevölkerung. Die nächsten Schritte liegen bei der Fertigstellung der Dreharbeiten und der Synchronisation der neuen Episoden.