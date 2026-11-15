ZDF bestätigt Mordufer Staffel 2 mit Franziska Weisz und Maria Wördemann

Das ZDF bestellt vier neue Episoden der Erfolgsserie Mordufer. Franziska Weisz und Maria Wördemann ermitteln wieder am Bodensee bei neuen Fällen mit hohen Einschaltquoten.

Das ZDF hat offiziell die Produktion der zweiten Staffel der Krimiserie Mordufer bestätigt. Der Sender setzt damit auf einen der aktuellen Erfolge im Programm, der bereits im Anfang 2026 mit bis zu 5,5 Millionen Zuschauern startete. Diese hohe Quote belegt die große Beliebtheit der Ermittlerinnen am Bodensee und motiviert zur weiteren Fortsetzung der Reihe mit den gleichen Hauptdarstellern und bekannten Drehbuchautoren.

Neue Episoden am Bodensee und in München

Die zweite Staffel umfasst aktuell vier neue Episoden, die in der Region des Bodensees sowie in München und deren näherem Umland gedreht werden. Das bewährte Duo der Ermittlerinnen, Doro Beitinger und Chiara Locatelli, bleibt im Mittelpunkt der Handlung. Franziska Weisz und Maria Wördemann kehren somit in ihren Rollen zurück. Zusätzlich stößt der Schauspieler Ben Blaskovic neu zum festen Cast der Serie, was für frische Dynamik sorgen wird.

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Detektivisches Spiel mit familiären Bindungen

Der erste Fall der neuen Staffel beginnt dramatisch, als am Bodenseeufer die Leiche einer Frau entdeckt wird. Die Ermittlungen führen das Team zunächst in einen Segelclub, dessen sportliches und offenes Image im Kontrast zu vielen verborgenen Geheimnissen steht. Für die Ermittlerin Doro wird der Fall besonders komplex, da ihre Tochter Hannah selbst Mitglied in diesem Club ist. Diese familiäre Verbindung zieht Doro emotional stark in das Geschehen hinein und erschwert die objektive Aufklärung.

Wirtschaftsgefilde und Zollkontrollen als Einstieg

Auch die zweite neue Geschichte startet mit einem schockierenden Fund. Bei einer Routinekontrolle entdecken Beamte der Zollbehörden eine Leiche in einem Lieferwagen. Das Opfer war als Geschäftsführer eines Start-ups für Feinkost aus Überlingen tätig. Schnell rücken wirtschaftliche Konflikte, harter Konkurrenzkampf und alte Spannungen innerhalb der Branche in den Fokus der Ermittlungen, was den Fall zu einem gesellschaftskritischen Krimi macht.

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Produktion unter Führung von Christoph Ischinger

Die Inszenierung aller vier Folgen übernimmt erneut Regisseur Christoph Ischinger, der die Serie seit Beginn mitprägte. Die Drehbücher stammen diesmal von Mariann Kaiser, Nadine Schweigardt und Stephan Wuschansky. Die Mischung aus klassischen Kriminalfällen, privaten Konflikten und regionalen Themen bleibt das Erfolgsrezept der Produktion. Diese Kombination aus der charakteristischen Bodensee-Kulisse, eindringlichen Familiengeschichten und aktuellen gesellschaftlichen Spannungen hat die Reihe über die Jahre hinweg zum Publikumsliebling gemacht.

Internationaler Erfolg ohne festen Sendetermin

Die Serie Mordufer hat sich erfolgreich über Deutschlands Grenzen hinaus etabliert. Neben dem deutschen Markt überzeugen die Episoden auch in Österreich und der Schweiz mit starken Quoten. Ein konkreter Sendetermin für die Ausstrahlung der neuen Folgen steht bislang noch nicht fest. Die Fans müssen sich also noch gedulden, bis die Produktion in den Fernsehplänen der Sender verankert wird. Bis dahin bleibt der Krimi-Klassiker im Bewusstsein der Zuschauer präsent.