ZDF bestätigt Mordufer Staffel 3 mit vier neuen Folgen

Das ZDF hat die Produktion der dritten Staffel von Mordufer bestätigt. Vier neue Episoden entstehen ab 2026 rund um den Bodensee und München.

Das ZDF hat am Anfang des Jahres 2026 offiziell grünes Licht für eine dritte Staffel seiner erfolgreichen Krimireihe Mordufer gegeben. Die Entscheidung basiert auf dem beeindruckenden Erfolg der ersten beiden Staffeln, die insgesamt fünf Millionen Zuschauer aus dem Stand erreichten. Damit etablierte sich die Serie schnell als Publikumsliebling und bestätigte das Potenzial für weitere Episoden. Die Produktion neuer Inhalte ist nun in vollem Gange.

Neue Episoden am Bodensee und in München

Aktuell entstehen vier neue Episoden, die ihre Handlungsorte primär am Bodensee sowie in München und dessen näherer Umgebung haben. Diese geografische Fokussierung knüpft nahtlos an den Erfolg der Vorgängerstaffeln an, die durch ihre regionale Kulisse auffielen. Die Dreharbeiten werden unter der Regie von Christoph Ischinger durchgeführt, der bereits alle bisherigen Folgen inszenierte. Er übernimmt auch diesmal die künstlerische Leitung für alle vier geplanten Folgen.

Also read Friesland im November: ZDF-Krimi mit neuen Ermittlungen und 5,79 Millionen Reichweite

Cast und Ermittlerinnen im Fokus

Im Mittelpunkt der neuen Geschichten bleiben erneut die beiden Ermittlerinnen Doro Beitinger und Chiara Locatelli. Die Rollen werden von Franziska Weisz und Maria Wördemann verkörpert, die sich zu festen Größen der Reihe entwickelt haben. Neben den bekannten Hauptdarstellern kehren auch mehrere Nebendarsteller zurück, die das Ensemble bereichern. Neu im Cast ist hingegen der Schauspieler Ben Blaskovic, der frischen Wind in die Besetzung bringt.

Advertisement

Dramatische Funde und komplexe Motive

Die erste neue Geschichte beginnt mit einem schockierenden Fund am Bodenseeufer, wo die Leiche einer Frau entdeckt wird. Die Ermittlungen führen das Team zu einem Segelclub, hinter dessen offenem Image zahlreiche Geheimnisse verborgen liegen. Für Doro Beitinger wird der Fall besonders schwierig, da ihre Tochter Hannah selbst Mitglied dieses Clubs ist. Diese emotionale Verstrickung zieht sie stark in die Ereignisse hinein. Eine zweite Story startet ebenfalls dramatisch, als Zollbeamte bei einer Kontrolle eine Leiche in einem Lieferwagen finden. Das Opfer war Geschäftsführer eines Delikatessen-Start-ups aus Überlingen. Schnell geraten wirtschaftliche Konflikte und alte Spannungen ins Zentrum der Ermittlungen.

Rezeption und Ausblick auf den Start

Mordufer überzeugte nicht nur in Deutschland, sondern fand auch ein breites Publikum in Österreich und der Schweiz. Kritiker bezeichneten die Serie als definitiv zum Durchsuchen geeignet, was die hohe Qualität der Geschichten unterstreicht. Die Mischung aus klassischen Kriminalfällen, privaten Konflikten und gesellschaftlichen Spannungen bleibt der erfolgreiche Kernkonzept. Ein genauer Sendetermin für die neuen Episoden steht bislang noch nicht fest. Fans müssen also noch geduldig sein, bis die vierteins Episode auf den Bildschirmen erscheint.