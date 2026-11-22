Das ZDF setzt die Komödie Familie Bundschuh fort. Der zehnte Film Auf hoher See mit über 4 Millionen Zuschauern startet die Dreharbeiten.

Das ZDF hat die Fortsetzung der erfolgreichen Familienkomödie " Familie Bundschuh" offiziell bestätigt. Trotz vorheriger Spekulationen über ein Ende der Serie entsteht nun der zehnte Film mit dem Titel "Auf hoher See". Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und versprechen eine Abweichung vom gewohnten Rahmen.

Neue Handlung führt zur Mittelmeer-Reise

Die Handlung des neuen Films entführt die Charaktere aus ihrem vertrauten Umfeld. Auslöser für die gemeinsame Reise übers Mittelmeer ist der letzte Wunsch von Gundulas verstorbener Mutter. Diese forderte eine Seebestattung, was die Familie zusammenführt. Sieben Familienmitglieder reisen auf engstem Raum in nur drei Kabinen.

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Die räumliche Enge führt schnell zu eskalierenden Situationen. Persönliche Spannungen treten zutage, die unter der Oberfläche brodeln. Gerald Bundschuh ringt mit seiner Lebenssituation und zweifelt zunehmend an seiner Ehe. Diese Unsicherheit prägt die Dynamik an Bord erheblich.

Charakterkonflikte und neue Figuren

Parallel zu den familiären Streitigkeiten entwickeln sich weitere Konflikte. Bruder Hadi befürchtet, dass seine Frau Rose sich emotional einer anderen Person zuwendet. Dieser Verdacht belastet die Beziehung und trägt zur allgemeinen tension bei. Auch die jüngere Generation ist von Unsicherheiten betroffen.

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Sohn Matz steht nach dem Abitur vor wichtigen beruflichen und privaten Entscheidungen. Tochter Ricarca erlebt an Bord eigene Probleme, die ihre persönliche Entwicklung widerspiegeln. Eine zusätzliche Spannungsebene bringt die Figur Umberto ins Spiel. Er war Lebenspartner von Gundulas Mutter und scheint mehr über deren Vergangenheit zu wissen.

Bisherige Einschaltquoten und Hintergrund

Bis zu 4 Millionen Zuschauer verfolgen bisherige Ausgaben der Reihe. Der Höchstwert wurde mit der Episode "Familie Bundschuh im Weihnachtschaos" erzielt. Im Jahr 2020 sahen 6,60 Millionen Menschen diese Folge. Diese Zahlen belegen die anhaltende Popularität der ZDF-Reihe im linearen Programm.

Im Jahr 2025 erklärte Schauspieler Axel Milberg überraschend, die Geschichte sei mit "Wir machen Camping" abgeschlossen. Diese Aussage löste bei vielen Fans Unverständnis aus. Das ZDF widersprach schnell und bestätigte interne Planungen für weitere Produktionen.

Verfügbarkeit in Mediatheken und Ausstrahlung

Die digitale Verfügbarkeit der Serie wird durch das Online-Angebot von ARD und ZDF unterstützt. Die Mediatheken der Öffentlich-rechtlichen bieten zusätzlichen Zugang zu den Episoden. Eine Analyse dieser Plattformen zeigt, dass die Inhalte gut nutzbar sind.

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Eine genaue Ausstrahlungsdatum für "Auf hoher See" steht noch nicht fest. Eine Premiere Ende 2027 erscheint nahe liegend. Dies würde eine TV-Pause von rund zwei Jahren für die Reihe bedeuten. Fans müssen sich also noch gedulden, bis die nächste Geschichte auf dem Bildschirm erscheint.