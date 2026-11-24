Das ZDF strahlt 2026 den dritten Teil der erfolgreichen Krimireihe Nord Nord Mord aus. Kommissar Carl Sievers ermittelt auf einer Fähre zum Dänemark.

Das ZDF baut seine Erfolgsserie Nord Nord Mord im kommenden Jahr deutlich aus. Das Fernsehen gibt den Ausstrahlungstermin für den dritten Film des Jahres 2026 bekannt. Die Reihe feiert mit Millionenquoten eine stabile Erfolgsbilanz und stärkt die Markenposition im deutschen Fernsehprogramm.

Ermittlung zur Tötung auf der Fährverbindung

Die Handlung spielt auf einer Fährverbindung zwischen Dänemark und Sylt. Kommissar Carl Sievers wird zu einem schweren Kriminalfall gerufen. Das Opfer ist die dänische Investigativjournalistin Jonna Ersson. Sie arbeitete an kritischen Recherchen über einen Mineralwasserhersteller. Der Verdacht liegt im Fokus der Ermittlungen. Das Unternehmen soll durch massive Grundwasserentnahme Umweltschäden verursacht haben.

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Die Komplexität steigt durch internationale Zuständigkeitskonflikte. Zwei dänische Kommissare beanspruchen die Ermittlungshoheit für ihren Fall. Dies führt zu einer Reibung unterschiedlicher Polizeimethoden und Verfahren. Beide Teams müssen sich schließlich zur gemeinsamen Zusammenarbeit zwingen lassen.

Besetzung und wiederkehrende Figuren der Krimireihe

Peter Heinrich Brix übernimmt die Hauptrolle des Kommissars Carl Sievers. Die Schauspieler Julia Brendler und Oliver Wnuk kehren in ihren bekannten Rollen zurück. Die Besetzung bleibt damit ein fester Bestandteil des Erfolges. Das Ensemble wird durch etablierte Nebendarsteller erweitert.

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Psychologin Tabea Krawinkel und Rechtsmedizinerin Dr. Karp sind ebenfalls wieder im Einsatz. Zu den Gaststars gehören Margarita Broich und Emma Falck. Ihre Auftritte unterstützen die narrative Tiefe des Films. Die Besetzung sorgt für eine vertraute Atmosphäre bei den Zuschauern.

Quotenrekord und Marktposition des ZDF

Nord Nord Mord zählt zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. Mehrere Episoden erreichten bisher über sieben Millionen Zuschauer. Die Marktanteile liegen dabei konstant bei mehr als 30 Prozent. Damit ist die Reihe eine der wichtigsten Krimi-Marken des Senders.

Die Quote begründet die Offensive des Programms. Das ZDF setzt auf die Bewährte für die Zukunft. Die hohen Zahlen rechtfertigen die Produktion weiterer Filme. Die Marke genießt eine hohe Identifikation bei den Fans.

Zeitplan für die Ausstrahlung der nächsten Filme

Erst Anfang Oktober lief die Folge Sievers und der Gesang der Wale. Diese Episode war die bisher letzte neue Ausstrahlung. Eine weitere Folge hatte bereits im März Premiere gefeiert. Die Abstände zwischen den Staffeln sind kurz gehalten.

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Das ZDF plant insgesamt drei Filme für das Jahr 2026. Die Wartezeit für die Zuschauer ist dadurch ungewöhnlich kurz. Der neue Termin ist bereits fest im Programmvermerk verzeichnet. Die Offensive gilt als strategischer Schritt zur Zuschauerbindung.