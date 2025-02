ZDF bietet Klartext zur Bundestagswahl

Das ZDF bietet heute Abend eine Live-Sendung mit den Kanzlerkandidaten der wichtigsten Parteien an. Nach der Sendung gibt es auf ZDFheute eine ausführliche Analyse und einen Faktencheck.

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie heute Abend noch nichts vorhaben und sich für die Zukunft unseres Landes interessieren, dann sind Sie hier genau richtig! Denn heute Abend bietet das ZDF alles, was dazu beiträgt, die Entscheidung bei der Bundestagswahl in zehn Tagen zu erleichtern. Viele Wählerinnen und Wähler sind noch unentschlossen, so prognostizieren uns die Umfragen.

Im Rahmen der Klartext!-Sendung kommen Bürger mit den Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD ins Gespräch und konfrontieren sie mit ihren Fragen. Nach der Sendung laden wir Sie herzlich ein, sich auf unserer Nachrichtenseite ZDFheute umzusehen. Während Sie die Sendung gemütlich vom Sofa aus verfolgen, wird unser Team im ZDF hinter den Kulissen hochkonzentriert vor den Computern arbeiten. Wirtschaftsexperten, Fachjournalisten und unsere Online-Redaktion sind dabei. Wir versuchen, das zu bieten, was eine Live-Sendung naturgemäß nicht leisten kann: den Kontext, die Einordnung, den Faktencheck und bei Bedarf auch die Richtigstellung falscher Aussagen. Das Ergebnis unserer Arbeit können Sie in unserem Liveblog zur Sendung nachlesen und sehen: in einer ZDFheute live, die wir im Netz und auf unseren Social-Media-Plattformen direkt nach Ende der offiziellen Sendung im ZDF-Programm starten. Schauen Sie doch auch da mal rein





