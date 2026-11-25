Das ZDF zeigt am 19. Januar 2027 die Dokumentation "LAURA". Der Film würdigt die 2025 tödlich verunglückte Olympiasiegerin als kämpferische Persönlichkeit.

Das ZDF widmet sich der verstorbenen Biathlon -Legende Laura Dahlmeier mit einer neuen, ausführlichen Dokumentation. Diese Produktion ehrt die im Juli 2025 im Alter von 31 Jahren tödlich verunglückte Olympiasiegerin und zeichnet ihr Leben als außergewöhnliche Persönlichkeit nach. Der Film soll dabei bewusst kein Trauerstück sein, sondern den unerschütterlichen Willen der Sportlerin hervorheben. Mit diesem Beitrag gedenkt der Fernsehsender einer der erfolgreichsten deutschen Athletinnen des modernen Sports.

Sendezeitpunkt und Plattformen der Doku

Die Dokumentation mit dem Titel "LAURA - Die Welt der Laura Dahlmeier" wird am 19. Januar um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen des ZDF ausgestrahlt. Zuvor ist der rund 90-minütige Film bereits ab dem 2. Januar 2027 auf dem Streaming-Portal des Senders abrufbar. Regie führen Anabel Münstermann und Philip Flämig, die ein umfassendes Porträt der Athletin erstellen. Der Fokus liegt dabei auf ihrer Persönlichkeit jenseits der sportlichen Erfolge.

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Sportliche Erfolge und Karriereende

Laura Dahlmeier zählt zu den erfolgreichsten Biathletinnen der Geschichte und wurde zweimal Olympiasiegerin. Zudem sammelte sie während ihrer aktiven Zeit sieben Weltmeistertitel bei internationalen Wettbewerben. Mit nur 25 Jahren beendete sie ihre Karriere im Leistungssport, was viele Experten als frühes Ende einer dominanten Ära werteten. Anschließend arbeitete sie als Expertin für das ZDF und absolvierte eine Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin.

Schicksalsschlag im Karakorum-Gebirge

Das Schicksal ereilte die Sportlerin am 28. Juli 2025, als sie am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückte. Dieser Unfall markiert das abrupte Ende ihres Lebens und einer inspirierenden Karriere. Ihr Vater Andreas Dahlmeier betont in der Dokumentation, dass sie immer dazu animiert habe, weiterzumachen. Er sagt, sie wäre nicht glücklich gewesen, wenn die Familie nur in Trauer versinken würde.

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Zeugnisse von Freunden und Weggefährten

Neben Familienmitgliedern und engen Freunden kommen auch Weggefährten aus dem Sport zum Wort. Biathlon-Olympiasieger Sven Fischer und Extrembergsteiger Thomas Huber berichten über ihre Begegnungen mit Laura Dahlmeier. Die Produzenten betonen, dass der Film auch private Momente zeigt und Emotionen vermittelt. So entsteht ein Bild einer Frau, die nach ihrer Karriere konsequent ihren eigenen Weg ging und große Leidenschaft für die Berge entwickelte.

Relevanz für das aktuelle Biathlon-Geschehen

Die Würdigung der verstorbenen Athletin erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Saison 2026/27. Der Biathlon-Weltcup startet in Kontiolahti, wobei der Auftakt im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream zu sehen ist. Viele Beobachter fragen sich, wer in die Fußstapfen von Stars wie Franziska Preuß oder der legendären Dahlmeier tritt. Die Dokumentation erinnert an die hohen Maßstäbe, die Laura Dahlmeier im internationalen Wettkampf gesetzt hat.