ZDF-Einspieler: "Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte." - Eva Umlauf kritisiert Kanzler Merz scharf

Eva Umlauf, Auschwitz-Überlebende und Kinderärztin, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Talkshow von Markus Lanz (56) scharf kritisiert. Auslöser war ein ZDF-Einspieler mit einem Kanzler-Zitat aus den "Tagesthemen" vom 10. August 2025. Damals hatte Merz mit Blick auf den Krieg in Gaza erklärt: "Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte." Umlauf war "alarmiert", weil sie die Aussage "eigentlich unmöglich" fand und ein Kurswechsel bedeutete. Sie forderte, dass jüdische Schulen und Kindergärten in Deutschland massiv geschützt werden müssten, weil "wir nicht tote Kinder haben wollen. Und die werden wir haben!"

NEWS TEXT: Da kriegt einer gerade mächtig Gegenwind! Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) ist jetzt in der Talkshow von Markus Lanz (56) auch von der Auschwitz-Überlebende n Eva Umlauf (83) scharf kritisiert worden.

Auslöser war ein ZDF-Einspieler mit einem Kanzler-Zitat aus den "Tagesthemen" vom 10. August 2025. Damals hatte Merz mit Blick auf den Krieg in Gaza erklärt: "Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte.

" "Dafür gab es viel Kritik. Wie fanden Sie diese Aussage damals?

", fragte Lanz die slowakisch-deutsche Kinderärztin und Psychotherapeutin, die daswarnt. Umlauf antwortete sichtlich bedrückt, sie habe die Aussage "eigentlich unmöglich" gefunden, weil sie einen kompletten Kurswechsel bedeutet habe. Wenn sie von der deutschen Regierung zuerst höre, dass keine Waffen mehr anIsrael geliefert werden, dann sei sie "alarmiert". Alarmiert fragte Umlauf außerdem, warum jüdische Schulen und Kindergärten in Deutschland massiv geschützt werden müssten.

"Weil wir nicht tote Kinder haben wollen. Und die werden wir haben!

" Lanz hielt dagegen: In seiner Sendung erlebe er oft die Differenzierung, dass sich Kritik gegen die israelische Regierung richte – nicht gegen Jüdinnen und. Doch Umlauf widersprach deutlich: "So differenziert ist das nicht, glauben Sie mir. Wir sind die Juden, und wir sind mit Schuld an allem!

" Markus Lanz (l. ) und seine Gäste: Eva Umlauf, Ruth-Anne Damm von der NGO "Zweitzeugen" und der Historiker Oliver von Wrochem Auch Ruth-Anne Damm von der NGO "Zweitzeugen" bestätigte diese Wahrnehmung. Sie nehme ebenfalls wahr, dass die notwendige Differenzierung oft nicht gemacht werde. Genau darin sehe ihre Organisation ihren Auftrag: jungen Menschen diese Unterschiede zu vermitteln.

Kritik an der israelischen Regierung dürfe Judenhass in Deutschland niemals legitimieren. Der Historiker Oliver von Wrochem (58), Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg, bekräftigte den Vorwurf. In der Debatte werde viel zu selten zwischen dem Handeln der israelischen Regierung und Israel als Staat unterschieden, der als Folge der nationalsozialistischen Massenvernichtung entstanden sei – "das ist in der deutschen Diskussion viel zu wenig differenziert.





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