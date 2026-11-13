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ZDF erweitert Mediathek um siebzehn neue FAST-Channels mit beliebten Serien

KINOde#36 in Deutschland
ZDF erweitert Mediathek um siebzehn neue FAST-Channels mit beliebten Serien
ZDF · Streaming · Mediathek
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Das ZDF bietet ab sofort siebzehn neue Streaming-Kanäle rund um die Uhr an. Beliebte Formate wie Bares für Rares und Terra X sind ohne Anmeldung und ohne Werbung in der Mediathek verfügbar.

Das ZDF hat seine digitalen Strategien im Streaming -Bereich deutlich erweitert und stellt nun insgesamt siebzehn neue, rund um die Uhr verfügbare Streaming -Kanäle für seine Zuschauer zur Verfügung.

Diese neue Entwicklung markiert einen signifikanten Ausbau des kostenlosen Streaming-Angebots in der ZDF-Mediathek und folgt einem Trend, der zuvor bereits von großen internationalen Plattformen wie Amazon vorgelebt wurde. Mit diesem Schritt reagiert der öffentlich-rechtliche Fernsehsender auf das veränderte Konsumverhalten der Zuschauer, die zunehmend auf flexible und leicht zugängliche Streaming-Inhalte setzen. Die neuen Kanäle, auch als FAST-Channels bezeichnet, ermöglichen es den Nutzern, beliebte Sendungen und Formate in Dauerschleife abzurufen, ohne sich dabei durch komplexe Menüstrukturen klicken zu müssen.

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Neue Streaming-Kanäle im ZDF

Im Mittelpunkt dieser neuen Angebote stehen echte Publikumslieblinge des ZDF, die nun unter dem Motto rund um die Uhr verfügbar sind. Zu den hervorgehobenen Titeln gehören unter anderem die bekannten Formate Bares für Rares und Terra X. Diese Shows, die bereits etablierte Treiber der Einschaltquoten waren, können jetzt jederzeit im Stream abgerufen werden und sorgen für ein nahtloses Fernseherlebnis.

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Die Nutzer können sich einfach einschalten und lassen sich vom laufenden Programm überraschen, anstatt mühsam nach einer bestimmten Episode oder Sendezeit zu suchen. Dies entspricht einem modernen Ansatz der Unterhaltungsindustrie, bei dem der passive Konsum von Inhalten in den Vordergrund rückt und die Hürden für den Zugang zu qualitativ hochwertigen Programminhalten minimiert werden.

Werbefreie Inhalte in der Mediathek

Die Integration dieser Kanäle in die Mediathek geschieht auf eine Weise, die für den deutschen Markt charakteristisch ist, nämlich durch die Bereitstellung von hochwertigem, werbefreiem Inhalt im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Aufgabe.

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