ZDF-Feier im WM-Tag: Werbung während der Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft im ZDF endete in Panne, weil Werbung während der Feierlichkeiten lief. Der Sender musste tagsüber 20 Minuten Werbung senden, um Einnahmen zu generieren.

Die WM-Feier im ZDF endete in Panne. Viele Fans zeigten dem Sender die gelbe Karte, weil Werbung während der Eröffnungsfeier lief. Der Sender musste tagsüber 20 Minuten Werbung senden, um Einnahmen zu generieren.

Doch warum kam die Werbung genau dann, als die Feierlichkeiten bereits in vollem Gange waren? Die Reaktionen auf die Entschuldigung des Senders fielen aus. Viele beschwerten sich über die vorgefertigte Erklärung und bemängeln, dass darin gar nicht darauf eingegangen wird, warum ausgerechnet dann Werbung kam. Am Ende des Tages bleibt genau dieser Punkt weiterhin ungeklärt und der daraus resultierende Unmut ist verständlich.

Wir können also nur hoffen, dass sich das ZDF künftig nicht noch einmal unnötig ins Abseits stellt





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