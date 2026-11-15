ZDF Friesland besiegt Das Erste und NDR in der TV-Primetime

Das ZDF triumphiert mit 27,3 Prozent Marktanteil bei Friesland. Das Erste und der NDR bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Komplette Quotenanalyse.

Am vergangenen Samstagabend setzte sich das ZDF klar als Sieger der TV-Quoten durch. Der Krimi " Friesland - Friesische Verhältnisse" zog 5,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Dies entspricht einem beeindruckenden Marktanteil von 27,3 Prozent beim Gesamtpublikum. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Produktion zudem solide 8,5 Prozent.

Das Erste litt unter erheblichen Quotenschwächen im Hauptsendezeitprogramm. Lediglich die Tagesschau um 20 Uhr sowie eine Kurzausgabe der Nachrichten um 17:44 Uhr konnten zweistellige Marktanteile verzeichnen. Alle anderen Sendeplätze blieben dauerhaft unter der 10-Prozent-Marke. Dies markiert einen statistisch schlechten Samstag für den öffentlich-rechtlichen Sender.

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Wettbewerbsvergleich NDR und Das Erste im Hintertreffen

Gegen 20:15 Uhr stand Das Erste in direkter Konkurrenz zum NDR Fernsehen. Die Coming-of-Age-Komödie "Schlaflos in Bochum" fand kaum Interesse beim Publikum. Im Schnitt schalteten nur 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei nur 6,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Damit lag Das Erste zum gleichen Zeitpunkt hinter dem NDR. Kai Pflaume lockte mit "Kaum zu glauben! XXL - International" im Schnitt 1,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Dies reichte für einen Marktanteil von 7,3 Prozent. Der Unterschied war statistisch gering, bedeutete aber die klare Niederlage im direkten Vergleich um 20:15 Uhr.

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ZDF Erfolgsquote auch bei Wiederholungen deutlich höher

Auch bei Wiederholungen zeigte das ZDF seine starke Position. Die Ausstrahlung des "Erzgebirgskrimis - Mord auf dem Jakobsweg" erreichte noch 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies entsprach einem Marktanteil von 19,5 Prozent. Somit blieb die Wiederholung deutlich über den Werten des neuen Primetime-Films bei Das Erste.

Im weiteren Abendverlauf blieben die Zahlen bei Das Erste ernüchternd niedrig. Die Sendung "Geheimkommando Familie" blieb ab 22:06 Uhr mit nur 0,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hängen. Der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sackte der Anteil sogar auf 2,2 Prozent ab.

Friesenjunkies Mediathek statt lineares Fernsehen

Ab 23:41 Uhr starteten die restlichen vier Folgen der Serie "Friesenjunkies" im Lineartelevision. Der späte Sendeplatz signalisierte bereits, dass die Produktion nicht für das traditionelle Fernsehen konzipiert war. Sie ist primär für die Mediathek des Senders gedacht. Die lineare Ausstrahlung spiegelte diese Strategie widerspruchswidrig wider.

Die Quoten fielen miserabel aus und unterboten die Werte vom Vortag deutlich. Um 23:50 Uhr sahen im Schnitt noch 0,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Dies entsprach einem Marktanteil von 3,1 Prozent. Gegen Mitternacht brachen die Zahlen weiter ein. Nur noch 0,13 Millionen blieben eingeschaltet. Der Marktanteil sackte auf 1,6 Prozent ab.

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Statistische Auswertung und Quellenlage der Daten

Die nachfolgende Erholung war nur marginal. Im weiteren Verlauf des späten Abendprogramms stiegen die Werte leicht wieder an. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Marktanteile zwischen 0,5 und 0,9 Prozent gemessen. Dies bestätigt die Nische der Serie im linearen Programm. Alle genannten Zahlen basieren auf vorläufig gewichteten Daten.

Die Quelle für die gesamte statistische Auswertung ist die AGF Scope 1.16. Der Marktstandard bezieht sich auf Bewegtbild. Die Tagesmarktanteile wurden als TV-Zeitintervall ausgewertet. Die Datenerhebung erfolgte nutzungsbezogen. Die Sendungsdaten wurden produktbezogen erfasst. Eine detaillierte URL zu dieser Zahlenzentrale ist unter www.dwdl.de/zahlenzentrale/108570/ndr_schlaegt_mit_pflaume_das_erste_friesland_hat_leichtes_spiel/ verfügbar.