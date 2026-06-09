ZDF-Herzkino "Frühling" beginnt Dreharbeiten zur 16. Staffel

Die Dreharbeiten zur 16. Staffel der ZDF-Serie "Frühling" haben begonnen. Simone Thomalla kehrt als Katja Baumann zurück, und die Handlung setzt direkt nach dem dramatischen Finale der 15. Staffel an, in dem Ava ins Wachkoma fiel und Schuldgefühle bei Heidrun Niedermayer aufkamen. Ein langjähriges Geheimnis um die Vaterschaft von Karlchen bleibt bestehen.

Die beliebte ZDF- Herzkino -Reihe "Frühling" geht in die nächste Runde: Fans können sich auf eine 16. Staffel mit Simone Thomalla als Katja Baumann freuen. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen, die noch bis November andauern, sind bereits in vollem Gange.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht zwar noch nicht fest, doch die Handlung wird direkt an das dramatische Staffelfinale vom März anknüpfen. Nach dem lebensgefährlichen Unfall, der das Finale bestimmte, bleibt die Situation für die Bewohner*innen Frühlings angespannt. Während Heidrun Niedermayer (Catalina Navarro Kirner) den Unfall überlebt hat, liegt die junge Ava (Cara Vondey) weiterhin im Wachkoma. Auch Frau Niedermayer trägt schwere Schuldgefühle und ist keineswegs unbeschadet.

Katja Baumann steht somit weiterhin vor großen Herausforderungen, da sie sowohl Ava und deren Familie, die sich nun um das Baby der 13-Jährigen kümmern muss, als auch Frau Niedermayer unterstützen muss. Zusätzlich zu dieser emotionalen Belastung muss Katja ein schreckliches Geheimnis für sich behalten: Es bleibt unklar, ob Mark (Marco Girnth) der leibliche Vater von Karlchen ist. Diese ungeklärte Frage wird die Handlung der neuen Folgen mitbestimmen.

Neben den bekannten Hauptdarsteller*innen wie Simone Thomalla, Catalina Navarro Kirner und Marco Girnth sind auch Julia Willecke als Lilly, Kristo Ferkic als Adrian, Nina Schmieder als Trixie und Johannes Herrschmann als Pfarrer Sonnleitner wieder mit dabei. Die 16. Staffel verspricht somit erneut hochdramatische, emotionale und spannende Geschichten aus dem fiktiven Ort Frühling





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frühling ZDF Simone Thomalla Herzkino 16. Staffel Dreharbeiten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Österreich / Totschnig: Trockener Frühling mit niedrigen Grundwasserständen in ÖsterreichDer Frühling 2026 war laut aktuellen Auswertungen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) deutlich trockener als im langjährigen

Read more »

Hamiltons Liebes-Glück: Der F1-Star über Kim Kardashian und seinen dritten FrühlingLewis Hamilton blüht bei Ferrari auf, feiert ein Wiedersehen mit Kim Kardashian und sendet eine klare Botschaft an die junge Formel-1-Konkurrenz. Sein dritter Frühling in der Königsklasse.

Read more »

Metro 2039: Shooter-Serie verliert Frühling 2027Die Fortsetzung der Shooter-Serie Metro wird nicht mehr diesen Winter erscheinen. Ein neuer Termin ist nun für Februar 2027 geplant. Der Publisher Deep Silver zeigt einen neuen Gameplay-Trailer und nennt so einen neuen Termin. Der erste vollwertige Gameplay-Trailer zu Metro 2039 trägt den Titel 'Hunter'.

Read more »