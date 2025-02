ZDF 'Klartext!': Die Kandidaten im Live-Wahlforum

Vier Kanzlerkandidaten stellen sich den Fragen der Bürger in der ZDF-Wahlsendung 'Klartext!'. Die Sendung wird von Bettina Schausten und Christian Sievers moderiert. Die Fragen kommen von Bürgern, die sich zuvor über Social Media gemeldet haben. Das ZDF begleitet die Sendung mit einem Factchecking-Team. Die Sendung wird auch auf Twitch gestreamt.

ZDF veranstaltet eine Live- Wahlsendung mit dem Titel „ Klartext! “, die von ZDF -Chefredakteurin Bettina Schausten und Heute-Journal-Moderator Christian Sievers moderiert wird. Die Sendung wurde aufgrund einer Sondersendung zum mutmaßlichen Anschlag in München etwas verschoben und soll bis 21.45 Uhr dauern. Die Fragen an die Kanzlerkandidatin und -kandidaten Robert Habeck (Grüne), Friedrich Merz (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) und Alice Weidel (AfD) stammen von Bürgerinnen und Bürgern.

Diese konnten sich vorher über Social Media melden oder wurden vom ZDF kontaktiert, nachdem sie sich öffentlich zu verschiedenen Themen geäußert hatten. Die Fragesteller sind live vor Ort. Es gibt auch ein Publikum, aus dem aber keine Fragen zugelassen sind. Laut SPIEGEL liegt der Schwerpunkt der Sendung weniger auf Diskussionen der Kandidaten untereinander und mehr auf den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Das ZDF begleitet die Sendung mit einem Factchecking-Team. Im Anschluss an die Wahlsendung sollen umfassende Faktenchecks auf den digitalen Plattformen des ZDF erscheinen. Anlässlich der „Klartext!“-Sendung startet das ZDF außerdem erstmals einen Stream auf der Plattform Twitch. In einem Reaction-Stream reagieren »ZDFheute live«-Moderatorin Victoria Reichelt sowie Content Creator Rewinside gemeinsam auf die „Klartext!“-Sendung – am Freitag ab 17.20 Uhr. „Klartext!“-Moderatorin und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten wird zu Gast sein.Gleich ist es so weit: Die Kandidaten stellen sich den Fragen der „normalen Leute“, von denen Bundeskanzler Olaf Scholz so oft spricht und für die er auch nach dieser Legislaturperiode weiter Politik machen will. Bei den „normalen Leuten“ wurden zumindest Olaf Scholz und Friedrich Merz gestern bereits vorstellig. Wie sich die beiden in der Sat.1-Sendung „Kannste (nochmal) Kanzler ??“ im Kinderfragen-Gewitter geschlagen haben, können Sie hier nachlesen: TV-Duell in einfacher Sprache: In der Sat.1-Sendung „Kannste (nochmal) Kanzler ??“ haben sich Olaf Scholz und Friedrich Merz den Fragen von Schulkindern gestellt. Auch die können gefährlich sein. Das dem Wahlforum vorangegangene TV-Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz endete übrigens ohne eindeutigen Sieger. Beide debattierten zumeist mit scharfer, zuweilen schroffer Sprache. Emotionale Momente gab es hingegen kaum. Ob sich das heute Abend ändern wird? Die wichtigsten Aussagen des TV-Duells können Sie hier sehen: Migration, AfD, Wirtschaft: Olaf Scholz und Friedrich Merz duellieren sich zur Primetime bei ARD und ZDF. Emotional wurde es nur selten, Problemlösungen waren Mangelware. Sehen Sie hier Ausschnitte im Video. Ein weiteres Thema, das die Sendung überschattet, ist die umstrittene „Hofnarr“-Äußerung von Olaf Scholz. Der Bundeskanzler hatte den schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo bei einem privaten Treffen als „Hofnarr“ und „Feigenblatt“ der CDU bezeichnet. Einige Unionspolitiker werfen Scholz seitdem Rassismus vor, der Kanzler wiederum beteuert, es nicht so gemeint zu haben. Trotzdem droht dem SPD-Politiker kurz vor der Wahl ein Imageschaden. Wie Kommunikationsprofi Martin Wohlrabe das Krisenmanagement des Kanzlers einschätzt – und was er ihm rät, Die Talksendung der vier Spitzenkandidaten wird von dem mutmaßlichen Anschlag in München überschattet. Dort fuhr am Vormittag ein Kleinwagen in einen Verdi-Demonstrationszug. Mindestens 28 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Tatverdächtiger ist der Afghane Farhad N. Mehr zu den Hintergründen Auch wenn die Fragen schon vor der Sendung feststanden, dürfte die Gewalttat heute zur Sprache kommen. Alle vier Spitzenkandidaten haben sich bereits öffentlich dazu geäußert. So forderte der Bundeskanzler etwa eine Bestrafung des mutmaßlichen Täters. Dieser könne nicht mit „irgendeiner Nachsicht“ rechnen.





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ZDF Klartext! Wahlsendung Kanzlerkandidaten Bürgerfragen Factchecking Twitch

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ersatz für das Duell: ZDF befragt Habeck und Weidel einzelnDas ZDF hat für kommenden Montag Einzel-Interviews mit Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck und AfD-Frontfrau Alice Weidel angekündigt. Beide werden im Rahmen von 'Was nun?'-Sendungen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek befragt. Ursprünglich wollten ARD und ZDF zwei TV-Duelle veranstalten - eines, in dem Olaf Scholz auf Friedrich Merz trifft, eines mit Robert Habeck und Alice Weidel. Grüne und AfD kritisierten diese Pläne und drängten darauf, am eigentlichen Duell beteiligt zu werden - was ARD und ZDF ablehnten. Ein Duell nur mit Weidel schlossen die Grünen von vornherein aus. Die Einzel-Interviews sind nun also der Ersatz dafür. Auch als Friedrich Merz eine Viererrunde vorschlug, blieben ARD und ZDF bei ihrer Haltung - anders als RTL, das die auch dort ursprünglich geplanten Duellen in ein 'Quadrell' getauftes Aufeinandertreffen mit Scholz, Merz, Habeck und Weidel am Sonntag vor der Wahl umwandelte. Auch beim ZDF wird es unterdessen noch eine Sendung mit allen vier geben: Sie stellen sich im Rahmen der Sendung 'Klartext' am Donnerstag kommender Woche den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Linke, BSW, FDP und CSU sind an diesem Abend dann später bei 'Maybrit Illner' zu Gast.

Weiterlesen »

Dschungelcamp: „Die Stunde danach” heute NICHT im Free-TV - SO seht ihr die Sendung trotzdemGanze Folgen von„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach“ im Livestream und online auf RTL+ sehen.

Weiterlesen »

ZDF-Reporter nennt eigene Sendung „nicht repräsentativ“In der ZDF-Sendung Schlagabtausch zur Bundestagswahl 2025 applaudierte das Publikum nur für Linke und Grüne. Es wurde wohl zielgerichtet ausgesucht.

Weiterlesen »

ZDF-Sendung vor Bundestagswahl: Politische Polarisierung im PublikumEine Live-Sendung des ZDF vor der Bundestagswahl zeigte eine deutliche Polarisierung im Publikum. Während die Aussagen von Matthias Banazak und Nils van Aken mit Zustimmung und Applaus aufgenommen wurden, blieben die Positionen von FDP-Chef Christian Lindner, AfD-Chef Tino Chrupalla, BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht und dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, deutlich zurückhaltender. Die Zusammensetzung des Publikums, hauptsächlich aus Studierenden linker Universitäten, wurde als mögliche Ursache für die politische Ausrichtung des Publikums diskutiert.

Weiterlesen »

Zahnarzt in ZDF-Sendung sagt, Flüchtlinge werden bei der Terminvergabe bevorzugtIn der Sendung „Frontal“ berichten zwei Zahnärzte von wachsenden Problemen bei der Terminvergabe. Ukrainische Flüchtlinge hätten einen höheren Bedarf und würden bevorzugt behandelt.

Weiterlesen »

Bares für Rares: Händler wird in ZDF-Sendung verletztAutsch, das tat weh: Händler Julian Schmitz-Avila machte bei „Bares für Rares“ (ZDF) die schmerzhafte Erfahrung, dass manche Objekte ein gewisses Verletzungsrisiko mit sich bringen.

Weiterlesen »