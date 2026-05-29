ZDF-Koproduktion 'In die Sonne schauen' gewinnt Deutschen Filmpreis

Die ZDF-Koproduktion 'In die Sonne schauen' von Regisseurin Mascha Schilinski wurde am Freitagabend, 29. Mai 2026, beim Deutschen Filmpreis als Bester Spielfilm mit der Lola in Gold ausgezeichnet. Mit insgesamt zehn Lolas erhielt 'In die Sonne schauen' aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel die meisten Trophäen beim Deutschen Filmpreis 2026.

Die ZDF-Koproduktion 'In die Sonne schauen' von Regisseurin Mascha Schilinski wurde am Freitagabend, 29. Mai 2026, beim Deutschen Filmpreis als Bester Spielfilm mit der Lola in Gold ausgezeichnet.

Mit insgesamt zehn Lolas erhielt 'In die Sonne schauen' aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel die meisten Trophäen beim Deutschen Filmpreis 2026. Die ZDF/ARTE-Koproduktion 'Gelbe Briefe' von Ilker Çatak wurde als Bester Spielfilm mit der Lola in Silber sowie der Lola für die Beste Filmmusik geehrt. ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke gratulierte allen Preisträgern herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung.

Dass 'In die Sonne schauen' und 'Gelbe Briefe' beim Deutschen Filmpreis geehrt wurden, erfüllt uns mit großer Freude und bestätigt unseren Anspruch, Geschichten mit emotionaler Kraft und gesellschaftlicher Relevanz zu erzählen. Diese in Deutschland entstandenen Filme stehen exemplarisch für die kreative Leistungsfähigkeit des Produktionsstandorts, und sie unterstreichen die Bedeutung des ZDF als verlässlichen Partner der deutschen Filmbranche.

'In die Sonne schauen' wurde ausgezeichnet als Bester Spielfilm sowie in den Kategorien Beste Regie (Mascha Schilinski), Bestes Drehbuch (Mascha Schilinski, Louise Peter), Beste weibliche Nebenrolle (Lena Urtendowsky), Beste Kamera/Bildgestaltung (Fabian Gamper), Bester Schnitt (Evelyn Rack), Beste Tongestaltung (Claudio Demel, Billie Mind, Kai Tebbel, Sebastian Heyser und Jürgen Schulz), Bestes Szenenbild (Cosima Vellenzer und Maike Kiefer), Bestes Kostümbild (Sabrina Krämer) und Bestes Maskenbild (Anne-Marie Walther und Irina Schwarz). Der Film ist eine Produktion von Studio Zentral (Maren Schmitt, Lucas Schmidt, Lasse Scharpen) in Koproduktion mit dem ZDF/Das Kleine Fernsehspiel, gefördert von Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) und Deutscher Filmförderfonds.

Die Redaktion im ZDF haben Burkhard Althoff und Melvina Kotios. Zwei Lolas für 'Gelbe Briefe' Der Politthriller 'Gelbe Briefe' von Ilker Çatak erhielt die Lola in Silber in der Kategorie Bester Spielfilm, außerdem geehrt wurde Marvin Miller mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste Filmmusik. Nach einem Vorfall bei der Premiere ihres neuen Theaterstücks gerät das Künstlerehepaar Derya (Özgü Namal) und Aziz (Tansu Biçer) aus Ankara ins Visier des Staates und verliert Arbeit und Wohnung.

Nach und nach vergrößert sich die Distanz zwischen ihnen und ihrer Tochter, bis sie sich zwischen ihren Wertvorstellungen und der gemeinsamen Zukunft als Familie entscheiden müssen. Die ZDF/ARTE-Koproduktion 'Gelbe Briefe' von Ilker Çatak wurde von if... Productions, Haut et Court und Liman Film produziert (Produzent: Ingo Fliess, Koproduzenten: Carole Scotta, Caroline Benjo, Eliott Khayat, Enis Köstepen, Nadir Öperli). Die Redaktion haben Alexandra Staib (ZDF), Barbara Häbe (ARTE) und Martin Gerhard (ZDF/ARTE).

Der Deutsche Filmpreis wird seit 2005 von den Mitgliedern der Deutschen Filmakademie gewählt





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