ZDF Krimi 'Grenzgänger': Jan Josef Liefers in neuer Serie

Das ZDF startet die neue Krimireihe 'Grenzgänger' mit Jan Josef Liefers. Die Produktion ist weit fortgeschritten, wobei bereits an einem zweiten Teil gearbeitet wird.

Das ZDF intensiviert sein kriminelles Programmangebot durch die Einführung einer neuen Reihe namens ' Grenzgänger'. Im Mittelpunkt steht der erfahrene Schauspieler Jan Josef Liefers, der die Rolle des Ermittlers Jan Malik übernimmt. Diese Produktion markiert einen weiteren strategischen Schritt des Senders, um sein Angebot im Genre der klassischen Fernsehkrimis auszubauen und auf bewährte Stars zu setzen.

Neue Serie mit Ermittler Jan Malik

Die Hauptfigur Jan Malik ist ein Kriminalbeamter, der sich laut Hintergrundinformationen eigentlich längst aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hat. Seine Ruhe wird jedoch gestört, als die Handlung des ersten Films 'In deiner Schuld' beginnt. In diesem Einstieg wird deutlich, dass Malik von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Eine frühere Kollegin bittet ihn um Unterstützung in einem komplizierten Fall, der untrennbar mit einem ungelösten Mord aus seiner früheren Zeit bei der Polizei verbunden ist.

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Dreharbeiten zu Teil zwei laufen bereits

Noch bevor die Ausstrahlung des ersten Teils erfolgt ist, wurden die Arbeiten an einer Fortsetzung in Angriff genommen. Der zweite Film trägt den Titel 'Raubtiere' und verspricht eine deutliche Eskalation der Handlungsebene. In dieser Geschichte wird eine Hamburger Unternehmerin tot aufgefunden, was zu einer Wendung führt, die die Ermittlungen plötzlich sehr persönlich macht. Der Fokus richtet sich dabei unerwartet auf Alva Sjöberg.

Persönliche Bedrohung und kriminelle Netzwerke

Während Malik versucht, seiner Kollegin in dieser misslichen Lage zu helfen, geraten sowohl sie als auch er selbst in ein dunkles kriminelles Netzwerk. Dieses System dreht sich primär um den Menschenhandel, was die Gefahr für die Beteiligten massiv ansteigen lässt. Die Situation eskaliert zunehmend, bis nicht nur die beiden Ermittler selbst bedroht sind, sondern auch die Familie von Jan Malik ins Visier der Täter gerät. Die Atmosphäre ist dabei bewusst düster und von der Küstenregion geprägt.

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Kreatives Team und Besetzung

Hinter der künstlerischen Umsetzung der Reihe steht Regisseur und Autor Friedemann Fromm, der als kreativer Kopf für den Stil verantwortlich ist. Neben Jan Josef Liefers sind weitere bekannte Namen wie Alexandra Alegren, Idil Üner, Pit Bukowski, Sarah Mahita und Vincent Redetzki in den Rollen zu sehen. Die Serie legt besonderen Wert auf komplexe Figurenzeichnungen und persönliche Konflikte innerhalb der düsteren Küstenatmosphäre, was sie von rein actiongeladenen Krimis abhebt.

Vertrauen des Senders in bewährte Stars

Das ZDF zeigt mit der frühen Produktionsfreigabe für den zweiten Film großes Vertrauen in das Projekt 'Grenzgänger'. Diese Strategie ist nicht zuletzt dem Status von Jan Josef Liefers geschuldet, der seit Jahren als eines der beliebtesten Gesichter im deutschen Fernsehen gilt. Liefers ist bereits seit vielen Jahren als 'Tatort'-Kommissar bekannt und hat sich hierdurch eine enorme Fangemeinde erarbeitet. Die Kombination aus seiner Popularität und der ambitionierten Produktion soll das Interesse der Zuschauer langfristig sichern und das krimilastige Programm des Senders festigen.