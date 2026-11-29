Florian Silbereisen lockt Millionen mit seinem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ vor die Bildschirme. Doch gegen einen ZDF-Krimi kommt die ARD-Show beim Gesamtpublikum nicht an.

“ zu Buche. Insgesamt schalten 4,45 Millionen Menschen ein. Damit bleibt die Sendung auf dem Niveau der beiden Vorjahre: 2025 waren es 4,52 Millionen Zuschauer, 2024 lag die Reichweite bei 4,49 Millionen.

Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren erzielt die Show einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Bodo Schackow/dpaIn der Primetime muss sich das Erste beim Gesamtpublikum allerdings dem ZDF geschlagen geben. Der „Thüringenkrimi“ kommt auf 4,96 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 24,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sieht das Bild anders aus: Hier liegt, mit 12,3 Prozent vor dem ZDF-Krimi, der lediglich 6,2 Prozent erreicht.

Advertisement

Auch beim Blick auf den gesamten Samstag zeigt sich, wie erfolgreich der Tag für das Erste verläuft. Mit einem Tagesmarktanteil von 18,4 Prozent liegt der Sender beim Gesamtpublikum vorne. Bei den 14- bis 49-Jährigen sind es 11,1 Prozent – ebenfalls Platz eins. © ZDF | Adrian GrossDabei ist Silbereisen nicht der einzige Grund für den Erfolg des Senders.