ZDF Krimireihe Grenzgänger: Jan Josef Liefers übernimmt Hauptrolle

Das ZDF startest die neue Krimireihe Grenzgänger mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle. Parallel zum ersten Film beginnt bereits die Produktion des zweiten Teils.

Das ZDF erweitert sein etabliertes Krimi-Angebot im deutschen Fernsehen mit der Premiere einer neuen Serie namens " Grenzgänger". In dieser Produktion übernimmt der etablierte Schauspieler Jan Josef Liefers die tragende Hauptrolle des ermüdeten Ermittlers Jan Malik. Die Ausstrahlung des ersten Teils steht bevor, doch das Produktionsteam arbeitet bereits intensiv an der Fortsetzung der Serie.

Handlung des ersten Films In deiner Schuld

Jan Malik gilt offiziell als längst aus dem aktiven Polizeidienst zurückgezogen. In dem Eröffnungsfilm mit dem Titel "In deiner Schuld" holt ihn seine Vergangenheit jedoch unvermittelt wieder ein. Eine frühere Kollegin kontaktiert ihn und bittet um Unterstützung bei einem aktuellen Fall. Dieser Auftrag ist eng mit einem ungelösten Mordfall aus Maliks früherer Dienstzeit verknüpft, was ihn zwingt, alte Spuren neu zu verfolgen.

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Produktion des zweiten Teils Raubtiere

Die Dreharbeiten zum zweiten Film unter dem Arbeitstitel "Raubtiere" laufen bereits an, noch bevor der erste Teil das Publikum erreicht hat. Die Ermittlungen in dieser Fortsetzung verlieren den rein beruflichen Rahmen und werden zunehmend persönlicher. Als eine Hamburger Unternehmerin tot aufgefunden wird, richten sich die Zweifel plötzlich auf Alva Sjöberg. Sie gerät so in eine kriminelle Struktur, die eng mit Menschenhandel verbunden ist.

Dramatische Eskalation und persönliche Konflikte

Während Jan Malik versucht, seiner Kollegin und Beschuldigten Alva Sjöberg zu helfen, stößt er auf ein komplexes kriminelles Netzwerk. Die Situation eskaliert rapide, sodass nicht nur die ermittelnden Personen direkt bedroht werden. Im weiteren Verlauf rückt auch die Familie von Jan Malik ins Fadenkreuz der antagonistischen Akteure, was die emotionale Belastung für die Hauptfigur enorm steigert.

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Künstlerische Umsetzung und Besetzung

Die Serie "Grenzgänger" setzt stark auf eine düstere Küstenatmosphäre, die die psychologischen Konflikte der Figuren unterstreicht. Neben Jan Josef Liefers und Alexandra Alegren umfassen die Besetzungslisten weitere bekannte Gesichter wie Idil Üner, Pit Bukowski, Sarah Mahita und Vincent Redetzki. Hinter der Reihe steht der Regisseur und Autor Friedemann Fromm als kreativer Kopf, der den tonalen Rahmen vorgibt.

Strategische Bedeutung für das ZDF

Das ZDF zeigt bereits jetzt ein enormes Vertrauen in das Projekt "Grenzgänger". Diese Entscheidung ist maßgeblich durch die Popularität von Jan Josef Liefers motiviert, der seit Jahren zu den vertrautesten Gesichtern der "Tatort"-Reihe im deutschen Fernsehen zählt. Die Parallelproduktion des zweiten Films signalisiert die hohe Erwartungshaltung des Senders an die Quoten und die inhaltliche Qualität der neuen Krimiserie.