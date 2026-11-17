Das ZDF bestätigt die Produktion einer neuen Folge der Krimireihe Nord Nord Mord. Carl Sievers ermittelt bei einem Mordfall auf der Fährstrecke zwischen Dänemark und Sylt.

Das ZDF setzt seine erfolgreiche Krimiserie Nord Nord Mord fort und kündigt bereits die nächste Produktion an. Die Ausstrahlung der neuen Folge steht kurz bevor, wobei der Starttermin nicht explizit genannt wird, aber die schnelle Produktionsfolge auf eine bevorstehende Ausstrahlung hindeutet.

Sysselmann ermittelt auf der Fährstrecke

Die Handlung des neuen Falls spielt unmittelbar auf einer Fähre, die zwischen Dänemark und der deutschen Insel Sylt verkehrt. Der zuständige Sysselmann Carl Sievers wird zu einem schwerwiegenden Todesfall gerufen, der sich in diesem Grenzgebiet ereignet hat. Das Opfer der Tat ist die dänische Investigativ-Journalistin Jonna Ersson.

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Jonna Ersson hatte sich vor ihrem Tod intensiv mit brisanten Recherchen befasst, die einen Mineralwasserhersteller betrafen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Verdacht, dass das betroffene Unternehmen durch massive Entnahme von Grundwasser erhebliche Umweltschäden verursacht hat. Diese wirtschaftlichen und ökologischen Interessenkonflikte bilden den Kern des neuen Mordfalls.

Komplizierte Zuständigkeiten und Kooperation

Die Ermittlungen werden durch internationale Aspekte erschwert, da zwei dänische Kommissare ebenfalls Anspruch auf die Führung der Fahndung erheben. Dadurch kommt es zu Konflikten zwischen unterschiedlichen polizeilichen Methoden und rechtlichen Zuständigkeiten. Beide Seiten müssen ihre Differenzen beilegen, um die notwendigen Beweise sicherzustellen und zur Zusammenarbeit gezwungen zu werden.

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Peter Heinrich Brix übernimmt erneut die Hauptrolle des Sysselmanns Carl Sievers. An seiner Seite kehren die Serienfesten Julia Brendler und Oliver Wnuk zurück, um das Ermittlungsteam zu unterstützen. Diese Konstanz in der Besetzung ist ein zentrales Element der Serie, das die Zuschauerbindung erhöht.

Bekannte Gesichter und Gaststars im Team

Neben den Hauptdarstellern sind auch mehrere etablierte Nebenfiguren wieder im Einsatz. Die Psychologin Tabea Krawinkel und die Rechtsmedizinerin Dr. Karp unterstützen die Ermittlungen mit ihrer spezifischen Expertise. Diese Figuren haben sich in den vorangegangenen Folgen als unverzichtbar erwiesen.

Zusätzlich bestärken Gaststars die Besetzung des neuen Films. Margarita Broich und Emma Falck sind als neue Charaktere in der Produktion vertreten. Ihre Teilnahme erweitert das Spektrum der handelnden Personen und fügt der Komplexität der Geschichte weitere Ebenen hinzu.

Erfolgsbilanz und zukünftige Produktionen

Nord Nord Mord hat sich zu einer der erfolgreichsten Fernsehserien im deutschsprachigen Raum entwickelt. Mehrere der vergangenen Episoden verzeichneten mehr als sieben Millionen Zuschauer und erzielten Marktanteile von über dreißig Prozent. Dies bestätigt den Status der Serie als wichtige Marke des ZDF.

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Die letzte Ausstrahlung mit dem Titel Sievers und der Gesang der Wale fand Anfang Oktober statt. Eine weitere Episode hatte bereits im März Premiere gefeiert. Für das Jahr 2026 sind insgesamt drei neue Filme der Reihe geplant, was die kontinuierliche Produktion unterstreicht.