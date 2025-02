ZDF lässt Max Uthoff wegen Parteiwerbung aus 'Die Anstalt'

Der Kabarettist Max Uthoff darf aufgrund seiner politischen Aktivität für die Linke vor der Bundestagswahl nicht in der ZDF-Satiresendung 'Die Anstalt' auftreten. Das ZDF begründet dies mit einer bestehenden Regelung, die sechs Wochen vor der Wahl politische Aktivitäten von 'Image-prägenden Bildschirmpersönlichkeiten' verhindert.

Der Kabarettist Max Uthoff ist Moderator der ZDF -Satiresendung 'Die Anstalt'. Kurz vor der Bundestagswahl bezieht er politisch Stellung. Das hat Folgen. Das ZDF lässt den Kabarettisten Max Uthoff wegen Parteiwerbung für die Linke im aktuellen Bundestagswahlkampf nicht in seiner Satiresendung 'Die Anstalt' auftreten. 'Das ist korrekt', bestätigte eine Pressesprecherin des ZDF entsprechende Medienberichte.

Zuvor hatten unter anderem der Journalist Tilo Jung auf der Plattform X und 't-online' berichtet. Uthoff war kürzlich in Posts der Linken auf Instagram und X zu sehen. Dort wurde er mit seiner Frau Tina Uthoff zitiert: 'Grün oder SPD wird nicht reichen um Merz etwas entgegenzusetzen.' 'Image-prägende Bildschirmpersönlichkeiten' dürften sich zwar politisch engagieren, sagte die ZDF-Sprecherin am Dienstag. Dann dürften sie aber sechs Wochen vor einer Wahl nicht im Programm erscheinen. 'Das ist eine bestehende Regelung.' Die ZDF-Sprecherin betonte, es gehe lediglich um die Zeit von sechs Wochen vor der Wahl. Bei der nächsten geplanten 'Anstalt'-Ausgabe (Ausstrahlung am 11. März) ist Uthoff demnach also wieder dabei.





