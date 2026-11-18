Das ZDF startet 17 neue kostenlose Streaming-Kanäle in der Mediathek. Zuschauer genießen Shows wie Bares für Rares rund um die Uhr, ganz ohne Anmeldung oder werbliche Unterbrechungen.

Das ZDF erweitert sein digitales Angebot erheblich, indem es mehr als 17 neue Streaming -Kanäle in der eigenen Mediathek bereitstellt. Diese neuen Kanäle senden beliebte Formate des öffentlich-rechtlichen Senders rund um die Uhr in Dauerschleife. Zuschauer können diese Inhalte ab sofort ohne Anmeldung und komplett werbefrei empfangen. Der Einstieg ist technisch einfach gehalten, da keine komplexen Registrierungsprozesse erforderlich sind.

Neue Kanäle im ZDF-Angebot

Die Zahl der neuen Kanäle beläuft sich auf über siebzehn verschiedene Sendeströme. Diese werden direkt in der ZDF-Mediathek integriert und sind für alle Nutzer sofort verfügbar. Die Auswahl deckt verschiedene Sparten ab, darunter Unterhaltung, Wissen und Geschichte. Jeder Kanal läuft unabhängig voneinander durch das Programm, sodass Nutzer jederzeit einsteigen können.

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Die Struktur dieser neuen Dienste orientiert sich am sogenannten FAST-Modell, auch als Free Ad-Supported Streaming Television bekannt. Allerdings weicht das ZDF bei der Finanzierung ab, indem es auf Werbeeinblendungen verzichtet. Dies unterscheidet das Angebot von vielen kommerziellen Konkurrenten, die ihre Inhalte durch Werbung finanzieren. Die Nutzung bleibt für die Verbraucherinnen und Verbraucher komplett kostenlos.

Popularität der Formate im Stream

Zu den prominenten Titel im neuen Programmangebot gehören populäre Sendungen wie Bares für Rares. Auch das Wissensmagazin Terra X ist unter den neu hinzugefügten Kanälen vertreten. Fans dieser Formate können nun historische Dokumentationen oder Schatzsuchen jederzeit live verfolgen, ohne auf ein festes Sendezeitfenster achten zu müssen. Die Sender bieten eine ständige Verfügbarkeit der Inhalte.

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Einige Folgen oder Formate sind jedoch nicht gezielt auswählbar, da der Stream kontinuierlich durchläuft. Nutzer bestimmen selbst, wann sie zuschauen, aber nicht welche Episode gerade läuft. Das Konzept basiert auf dem Prinzip des linearen Fernsehens, digital übertragen. Dies ermöglicht ein entspanntes Erleben von Inhalten, bei dem Überraschungen im Programmablauf Teil der Erfahrung sind.

Wettbewerb durch Amazon und andere Anbieter

Der move des ZDF folgt dem Beispiel von Amazon, das bereits Anfang des Jahres drei neue kostenlose Streaming-Kanäle startete. Einer dieser Amazon-Kanäle zeigte die Serie 21 Jump Street rund um die Uhr. Johnny Depp gilt in der ARD seit zwanzig Jahren als Quoten-Garant, was die Beliebtheit solcher Formate unterstreicht. Das ZDF nutzt diese Marktentwicklung, um eigene Formate noch sichtbarer zu machen.

FAST-Kanäle finanzieren sich üblicherweise durch Werbeunterbrechungen zwischen den Inhalten. Beim ZDF-Projekt ist dies nicht der Fall, da hier auf Werbung verzichtet wird. Dies könnte ein strategischer Vorteil sein, um Nutzer anzulocken, die keine kommerziellen Störungen wünschen. Die Konkurrenz im Streaming-Markt wächst stetig, und das ZDF reagiert darauf mit einem umfangreichen Ausbau.

Technische Umsetzung und Nutzerfreundlichkeit

Die Bedienung der neuen Kanäle ist auf maximale Einfachheit ausgelegt. Nach der Auswahl eines Channels startet der Stream sofort ohne weitere Hürden. Eine Anmeldung bei ZDF mediathèque ist dafür nicht nötig. Dies senkt die Eintrittsbarriere für neue Nutzer erheblich. Die Technologie unterstützt ein flüssiges Seherlebnis auf verschiedenen Geräten.

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Neben Unterhaltung bietet das ZDF auch thematisch vielfältige Angebote. Wissen und Geschichte sind zentrale Säulen im neuen Programm. Dies spricht auch ein breiteres Publikum an, das nach informativen Inhalten sucht. Die Dauerschleife sorgt dafür, dass verpasste Sendungen nicht mehr verloren sind. Das ZDF positioniert sich damit als attraktiver Anbieter für lineares Fernsehen im digitalen Zeitalter.