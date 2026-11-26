Kevin Costner spielt in Mr. Brooks einen Serienkiller. Der Psychothriller ist in der ZDF-Mediathek kostenlos streambar und hat die Charts angeführt.

Der 2007 erschienene Thriller " Mr. Brooks" ist aktuell in der ZDF-Mediathek verfügbar und hat kurzzeitig Platz 1 der Streaming-Charts erreicht. Der Film wurde übertroffen von den jüngsten "Jurassic World"-Titeln, die ebenfalls starke Absatzzahlen verzeichneten. Für Fans düsterer Geschichten mit ungewöhnlichen Protagonisten bietet das ZDF-angebot eine attraktive Alternative zu neuen Produktionen.

Handlung und Besetzung im Detail

Der Protagonist Earl Brooks wird von Kevin Costner verkörpert. Nach außen führt er ein nahezu perfektes Leben als erfolgreicher Geschäftsmann, liebevoller Vater und angesehene Persönlichkeit. Hinter dieser Fassade verbirgt sich jedoch ein dunkles Geheimnis. Brooks ist ein Serienkiller, der seine Gewalttaten nur schwer kontrollieren kann. Die Besetzung überzeugt durch die Verbindung von Costner und William Hurt.

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Kritik und Publikumsresonanz

Die Presseurteile fielen bei der Erstveröffentlichung eher durchwachsen aus. Das Publikum reagierte deutlich positiver und lobte die Dynamik zwischen den Hauptdarstellern. Costner verabschiedet sich hier von seinem gewohnten Image als sympathischer Held. Er spielt einen intelligenten und unberechenbaren Charakter, der die moralischen Grenzen überschreitet.

Genre und Vergleichswerte

Fans von "Sieben", "Das Schweigen der Lämmer" oder der Serie "Dexter" sollten sich den Titel ansehen. Die Atmosphäre wirkt dicht und die Wendungen sind überraschend. Besonders die Verarbeitung der juristischen Probleme des Detectives hebt sich von anderen Nebenhandlungen ab. Das Ende wird als großartig und befriedigend beschrieben.

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Aktuelle Verfügbarkeit und Fazit

Seit dem Tod von William Hurt gilt der Film als noch selteneres Juwel. Zuschauer schätzen den originellen Stil und die Faszination, die bis heute anhält. Der Film ist kostenlos in der Mediathek abrufbar. Eine klare Empfehlung gilt für alle, die Psychologie von Tätern untersuchen möchten.

Zukunft des Streaming-Angebots

Das ZDF positioniert sich mit diesem Angebot stark im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Die kostenlose Verfügbarkeit erhöht die Reichweite deutlich. Zuschauer mit Interesse an abgründigen Rollen können den Film direkt im Stream genießen. Die Kombination aus Nervenkitzel und psychologischer Tiefe zieht eine breite Zielgruppe an.