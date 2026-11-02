ZDF Mediathek: Nicolas Cage Horrorfilm Longlegs gratis streamen

Ab sofort ist der Horrorfilm Longlegs mit Nicolas Cage kostenlos in der ZDF Mediathek verfügbar. Streamen Sie den Thriller bis zum 25. November.

In der ZDF-Mediathek können Filmfans ab sofort einen beliebten Horrorfilm gratis streamen, der Hollywoodstar Nicolas Cage in einer verstörenden Performance zeigt. Das Angebot richtet sich an Zuschauer, die sich für psychologischen Horror und mysteriöse Krimis interessieren. Der Film aus dem Jahr 2024 verbindet eine geheimnisvolle Serienkiller-Ermittlung mit okkulten Elementen und einer zunehmend bedrückenden Atmosphäre.

Kostenloser Stream im ZDF

Der Titel des Films ist Longlegs. Er ist nur bis zum 25. November gratis in der Mediathek abrufbar. Die Freischaltung ist an bestimmte Altersbeschränkungen gebunden. Da der Film ab 16 Jahren freigegeben ist, muss das Alter vor dem Start verifiziert werden. Alternativ können jüngere Nutzer ab 22 Uhr mit elterlicher Erlaubnis streamen. Diese technische Hürde soll sicherstellen, dass die Inhalte nur für eine reife Zielgruppe zugänglich sind.

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Die Geschichte beginnt mit der FBI-Agentin Lee Harker, die von Maika Monroe dargestellt wird. Sie wird mit einem außergewöhnlichen und schwierigen Kriminalfall betraut. Seit mittlerweile 30 Jahren treibt ein Serienmörder sein Unwesen in den USA. Dieser Täter ist unter dem Namen Longlegs bekannt. Seine Identität bleibt bis zum Ende ein großes Rätsel, das die Ermittler an ihre Grenzen bringt.

Mysteriöse Ermittlungen

Die Vorgehensweise des Täters ist sowohl rätselhaft als auch grausam. Immer wieder werden ganze Familien ermordet, was die Opferzahl und das Ausmaß des Verbrechens drastisch erhöht. An den Tatorten hinterlässt Longlegs kryptische Botschaften, die den Polizeiexperten viel Kopfzerbrechen bereiten. Diese Hinweise sind schwer zu entschlüsseln und deuten auf eine tiefe psychologische Komponente hin. Die Ermittlungen führen die Agentin Harker in dunkle und unerwartete Gefilde.

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Longlegs ist kein gewöhnlicher Horrorfilm. Er möchte sein Publikum nicht ausschließlich mit blutigen Szenen und klassischen Jump-Scares erschrecken. Stattdessen setzt Regisseur Oz Perkins auf eine beklemmende Atmosphäre. Er baut die psychologische Spannung sehr langsam auf. Die Geschichte verwandelt sich zunehmend in einen albtraumhaften Zustand, der den Zuschauer mental herausfordert. Dies unterscheidet ihn von Action-lastigen Genrewerken.

Atmosphäre und Rezeption

Weniger geeignet ist der Film für Zuschauer, die einen temporeichen Horrorfilm mit vielen Schockmomenten erwarten. Die Inszenierung nimmt sich Zeit für die Details. Sie setzt stärker auf Stimmung und visuelle Ästhetik als auf permanente Action. Von der internationalen Presse wurde Longlegs überwiegend positiv aufgenommen. Einige Kritiker feiern den Film sogar als Meisterwerk des modernen Horrors.

Beim Publikum fallen die Eindrücke dagegen gemischt aus. Dies liegt auch an der speziellen, langsamen Atmosphäre. Viele Zuschauer loben die gruselige Stimmung. Sie sind von der Ästhetik der 70er und 80er Jahre gefesselt. Der Film lässt die Betrachter bei jeder skurrilen Wendung nicht mehr los. Als absolut sehenswert wird das Werk von vielen Rezensenten bezeichnet.

Nicolas Cage als Serienmörder

Eine besondere Stärke ist die Performance von Nicholas Cage. Er hat sich als Serienmörder selbst übertroffen. Die Nebendarsteller wie Maika Monroe sind ebenfalls großartig. Die Handlung hält eine unerwartete Wendung bereit, die viele Zuschauer überrascht. Ein Kritiker merkte an, dass er jede Minute des Films genossen habe. Er bezeichnet das Werk als eiskalten Thriller.

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Ein anderer Zuschauer betonte, dass der Film zwar nicht ganz seinem Geschmack entspreche, er die Intention jedoch nachvollziehen könne. Er fand den Psychothriller dennoch großartig. Der Film hat die Streaming-Charts erobert. Viele Zuschauer berichten, dass der Film von Anfang bis Ende nervenaufreibend sei. Er fesselt Filmfans mit seinem genialen Spannungsbogen. Das ZDF hat mit dieser Aufnahme einen ungewöhnlichen Horror-Thriller ins kostenlose Angebot integriert. Wer psychologischen Horror und mysteriöse Mordermittlungen mag, sollte dem Film eine Chance geben.