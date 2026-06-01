ZDF-Moderatorin verkündet bewegenden Tod von Kollege Marcel Bergmann

Katrin Müller-Hohenstein gab während der Übertragung des Fußball-Länderspiels gegen Finnland den Tod ihres ZDF-Kollegen Marcel Bergmann bekannt. Der 62-Jährige war nach einem schweren Unfall querschnittsgelähmt und arbeitete dennoch jahrelang für die Sportredaktion.

Gegen Finnland wurde es kurz vor Mitternacht emotional im ZDF -Studio. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (60) nutzte die letzten Sekunden der Live-Sendung für eine bewegende Nachricht und verkündete den Tod eines geschätzten ZDF -Kollegen.

Müller-Hohenstein: 'Es war ein schöner Fußballabend, aber manchmal ist Fußball eben auch nur die unwichtigste Nebensache der Welt. Wir von der ZDF-Sportredaktion haben heute unseren Kollegen Marcel Bergmann verloren.

' Die Moderatorin schaut dabei direkt in die Kamera, wirkt sichtlich ergriffen. Bergmann starb am Sonntag, nur wenige Tage nach seinem 62. Geburtstag. Die Moderatorin nahm im Namen der Sportredaktion Abschied von ihrem langjährigen Kollegen: 'Hochgeschätzt und sehr gemocht, war er viele, viele Jahre bei uns im ZDF beschäftigt und hat sich bei vielen Fußballturnieren eingebracht.

Er war großer Fußball-Fan - und jetzt ist er nicht mehr da. Wir sind sehr traurig und wir werden ihn immer in liebevoller Erinnerung behalten.

' Wie der Express berichtet, arbeitete Bergmann seit 1991 für das ZDF, seit 1995 als festangestellter Mitarbeiter. Über Jahrzehnte gehörte er zur Sportredaktion und war bei zahlreichen großen Fußballturnieren für den Sender im Einsatz. Im Jahr 1994 änderte ein schwerer Verkehrsunfall in Kenia sein Leben grundlegend. Vier Menschen, darunter sein Vater, kamen damals ums Leben.

Bergmann selbst überlebte schwer verletzt. Auf seinem LinkedIn-Profil schrieb er später über das Unglück: 'Nach einem schweren Autounfall in Kenia im November 1994, bei dem vier Menschen, darunter auch mein Vater, ihr Leben verloren und ich schwerverletzt überlebte, bin ich als Paraplegiker (querschnittsgelähmt, Anm. d. Red. ) auf einen Rollstuhl angewiesen.

' Nach dem Unfall lag Bergmann laut Express zwei Monate im Koma. Anschließend kämpfte er sich zurück ins Leben und kehrte später in seinen Beruf zurück. 2008 veröffentlichte er zudem das Buch 'Trotzdem China. Im Rollstuhl von Shanghai nach Peking'. Sein Tod ist ein grosser Verlust für die ZDF-Sportredaktion und alle, die ihn kannten.

Er hinterlässt eine Lücke, die schwer zu schliessen sein wird. Seine Kollegen erinnern sich an einen engagierten und leidenschaftlichen Journalisten, der trotz seiner Behinderung nie aufgab und stets mit einem Lächeln durch den Alltag ging. Die Anteilnahme ist gross, sowohl im Sender als auch in der Medienbranche. Marcel Bergmann wird als mutiger und inspirierender Mensch in Erinnerung bleiben, der gezeigt hat, dass man auch nach schwersten Schicksalsschlägen wieder aufstehen und seinen Weg gehen kann





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