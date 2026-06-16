ZDF reagiert auf Anwaltspost von Elon Musk

Das ZDF reagiert auf die Anwaltspost von Tech-Milliardär Elon Musk. Er hatte den Sender über seinen Anwalt Joachim Steinhöfel abgemahnt und eine Unterlassungserklärung gefordert.

Das deutsche Fernsehsender ZDF reagiert auf die Anwaltspost von Tech-Milliardär Elon Musk . Er hatte den Sender über seinen Anwalt Joachim Steinhöfel abgemahnt und eine Unterlassungserklärung gefordert.

Musk wehrt sich gegen eine Aussage in der Sendung "ZDFheute live", in der ihm vorgeworfen wurde, einen "rassistischen Mob" zur "Jagd auf Migranten" aufgerufen zu haben. Das ZDF hat am Dienstag beim betreffenden Beitrag "Ausschreitungen in Belfast - Wie Musk die Proteste befeuerte" die Anmoderation "aus rechtlichen Gründen" gekürzt, so die Einblendung in der Sendung, die in der Mediathek abrufbar ist.

Im Beitrag der ZDF-Mediathek zu den Krawallen in Belfast und Elon steht jetzt der Hinweis: "Die Anmoderation wurde aus rechtlichen Gründen gekürzt". Dort wurde zuvor behauptet, Elon Musk habe zu den gewalttätigen Protesten aufgerufen. In der Anmoderation von "ZDFheute live" am 12. Juni 2026 sagte die Moderatorin: "Ein rassistischer Mob macht daraufhin Jagd auf Migranten: Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk.

" Das reagierte zwar auf Kritik - auch von Journalisten -, erklärte jedoch bisher nur: "Die Formulierung ist unpräzise und deshalb missverständlich. " Nun also die Reaktion auf Musk. Das Posting des Rechtsextremisten Tommy Robinson vom selben Tag zu Protesten in Großbritannien, das Musk geteilt hatte, las sich wie folgt: "Im gesamten Vereinigten Königreich gehen die Menschen heute Abend um 19 Uhr auf die Straße - nach einem weiteren Angriff von Eindringlingen auf unser Volk.

" Und Musk: "Nur durch wiederholte und laute Proteste wird sich etwas ändern.





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