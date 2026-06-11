ZDF reagierte schnell auf die beschämende Überschrift auf einer Website und veränderte den Titel, um keine religiösen Gefühle zu verletzen. Gleichzeitig sollte man jedoch auch auf Islamfeindlichkeit und Rassismus hinweisen, da diese Ursachen für die Angriffe auf das christliche Café sein könnten.

Katholiken waren empört, als sie den Überschrift entitel "Happy Kadaver" auf einer Website sahen, die wohl die Bedeutung des katholischen Feiertags Fronleichnam erklären wollte. ZDF reagierte schnell und veränderte den Titel, um keine religiösen Gefühle zu verletzen.

Ulf Poschardt, Kollege von ZDF, zeigte seine Zustimmung mit einer sarkastischen Aufforderung, ZDF solle auch mal einen ähnlichen Scherz auf Kosten des Islams probieren, was möglicherweise lebensgefährlich wäre. Auch wenn Islam und Christentum in Deutschland in einigen Bereichen konkurrieren, ist es nicht angemessen, die Islamfeindlichkeit und Rassismus zu suggerieren, indem man behauptet, dass Islam eine sexuelle Orientierung oder sogar eine Rasse sei.

Stattdessen sollte man die Ursachen für die Angriffe auf das christliche Café untersuchen, um die Sicherheit und Privatsphäre von Kirchen und Gläubigen zu schützen. Auch wenn die Islamfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland zunimmt, ist es wichtig, dass man die Ursachen und Auswirkungen sorgfältig untersucht und nicht voreilig Vorurteile und Stereotypen anhebt





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