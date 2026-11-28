In einer ZDF-Reportage erzählt Denise von einem Angriff, der ihr Sicherheitsgefühl erschüttert hat. Auf einem Spielplatz in Leipzig wurde die junge Mutter attackiert, nachdem sie Männer gebeten hatte, ihre Musik abzustellen.

In einer ZDF-Reportage erzählt Denise von einem Angriff, der ihr Sicherheitsgefühl erschüttert hat. Auf einem Spielplatz in Leipzig wurde die junge Mutter attackiert, nachdem sie Männer gebeten hatte, ihre Musik abzustellen.

Im Mai 2025 wurde Denise in Leipzig Opfer einer Gewalttat. Als sie auf einem öffentlichen Spielplatz eine Gruppe junger, ihr fremder Männer aufforderte, ihre Musikbox auszuschalten, ging einer von ihnen auf die junge Mutter und ihre Freundin los.

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„Ich habe gedacht: Hoffentlich sehe ich mein Kind wieder“, erinnert sich die 26-Jährige in der ZDF-Reportage „Kriminalität in Deutschland - Gefühlte Ängste, reale Gefahren“ an den Moment des Angriffs. An öffentlichen Orten - hier etwa: der Leipziger Hauptbahnhof - fühlen sich viele Menschen nicht sicher. Körperlich trug Denise keine bleibenden Schäden davon, sie erlitt Beulen, Schürfwunden und blaue Flecken. Psychisch habe die Tat jedoch Spuren hinterlassen: Die junge Frau fühle sich seither nicht mehr sicher, heißt es in der Reportage.