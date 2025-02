ZDF sendet umstrittenen Wahlwerbespot der Partei „Die Partei“ aus

Das ZDF hat einen umstrittenen Wahlwerbespot der Partei „Die Partei“ ausgestrahlt, der eine fiktive Vergewaltigung eines Mannes durch dessen Ehefrau andeutet. Der Spot war zuvor vom Sender verweigert worden, da er als geschmacklos empfunden wird. Das Verwaltungsgericht hatte das ZDF zur Ausstrahlung verpflichtet.

Am Nachmittag sendete das ZDF schließlich den umstrittenen und von vielen als geschmacklos angesehenen Wahlwerbespot der Partei „ Die Partei “. Der Sender hatte die Ausstrahlung zunächst verweigert, da der Spot eine fiktive Vergewaltigung eines Mannes durch dessen Ehefrau andeutet und der dargestellte Mann offenbar Friedrich Merz (69, CDU) darstellen soll. Das Verwaltungsgericht hatte das ZDF zur Ausstrahlung der Wahlwerbung verpflichtet.

Die umstrittene Sequenz findet bei Minute 1:10 statt: Man sieht einen Mann, der Friedrich Merz ähnelt. Reflexionen im Glas eines Fotorahmens deuten auf eine körperliche Auseinandersetzung hin, ehe Schlaggeräusche und Schmerzensschreie zu hören sind. In seinem Beschluss mit dem Aktenzeichen 4 L 87/25.MZ führt das Gericht zunächst aus, dass politische Parteien einen Anspruch auf Chancengleichheit haben, der auch die Ausstrahlung ihrer Werbespots im öffentlich-rechtlichen Rundfunk umfasst. Allerdings macht es auch klar, dass diesem Anspruch Grenzen gesetzt sind, etwa wenn die Wahlwerbung allgemeine Persönlichkeitsrechte verletzt. Auch wenn die Richter der Partei recht geben, halten sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. So heißt es im Beschluss weiter: „Die Andeutung, Herr Merz sei Opfer und Frau Merz Akteurin einer Vergewaltigungsszene, mag sicherlich grenzwertig und geschmacklos sein, ist aber (noch) durch die Meinungsfreiheit gerechtfertigt.“ Der Spot spielt auf die Bundestagsabstimmung vom 15. Mai 1997 über die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe an. Die sogenannte Widerspruchsklausel sah vor, dass die Strafverfolgung von Ehemännern stoppt, wenn die Ehefrau ihre Anzeige vor der Polizei zurückzieht – auch wenn sie dafür unter Druck gesetzt worden war. Merz war damals einer von 138 Abgeordneten, die gegen die Streichung votierten. Merz äußerte sich in den vergangenen Jahren immer wieder kritisch zu seiner damaligen Entscheidung im Bundestag. So sagte er etwa im November 2024 in einem Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“: „Ich würde heute anders abstimmen.“ Friedrich Merz war einer von 138 Abgeordneten, der gegen eine Reform des Paragrafen 177 des Strafgesetzbuchs war – eine große Mehrheit von 471 Abgeordneten stimmte damals dafür. Auf ihrer Website feierte „Die Partei“ den juristischen Sieg und verwies dabei auf zwei weitere Urteile, in denen sie recht bekommen hatte.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wahlwerbung ZDF Die Partei Friedrich Merz Verwaltungsgericht Meinungsfreiheit Vergewaltigung Sexualstrafrecht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nächster Verlust für junge Partei: BSW-Europaabgeordneter Pürner verlässt die ParteiMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Geklaute Wahlplakate von 'Die Partei' in München: Die Spur führt zur CSUEin Video und ein GPS-Sender geben Auskunft über den Verbleib der abgehängten Plakate. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei.

Weiterlesen »

Fernsehen: Zwei einsame Wölfe: 'Die Jägerin - Gegen die Wut' im ZDFBerlin - Rechte Umtriebe finden sich mittlerweile in vielen Bereichen der Gesellschaft, auch im Öffentlichen Dienst und zuweilen leider auch bei der

Weiterlesen »

ZDF verbietet Max Uthoff Auftritt bei Die Anstalt: Wahlwerbung für die Linke?Seit über 10 Jahren ist Uthoff Co-Gastgeber der ZDF-Sendung. Doch heute darf er nicht auftreten. Der Grund: Er erklärte zuletzt, bei der kommenden Wahl für die Linken zu stimmen.

Weiterlesen »

Max Uthoff äußert sich zum Auftrittsverbot beim ZDF Die Anstalt: Kannte die Regelung nichtDer Kabarettist durfte am Dienstag nicht bei der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ auftreten - Grund war Wahlwerbung für Die Linke. Nun äußert er sich dazu.

Weiterlesen »

Die Grünen vor der Wahl: Habecks Kurs polarisiert die ParteiRobert Habecks restriktiver Zehn-Punkte-Plan gegen Gewalt und unerwünschte Migrantinnen wird von der Grünen Jugend und anderen Mitgliedern der Partei kritisiert. Die Debatte über die richtige Asylpolitik polarisiert die Grünen und stellt die Einheit der Partei vor eine Herausforderung.

Weiterlesen »